Έως τη 1 τα ξημερώματα θα παραμείνει σε λειτουργία το μετρό σήμερα, Τετάρτη, διευκολύνοντας την επιστροφή των επιβατών μετά τη μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο προς τιμήν του Μίκη Θεοδωράκη.

Η εκδήλωση, που τιμά τη ζωή και το έργο του κορυφαίου Έλληνα δημιουργού (29 Ιουλίου 1925 – 2 Σεπτεμβρίου 2021), θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης 25 Ιουνίου. Διοργανώνεται από την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ σε συνεργασία με την οικογένεια του συνθέτη και φέρει τον τίτλο: «Κοντά σας όλη μου η ζωή».

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Η ΣΤΑ.ΣΥ ενημερώνει το επιβατικό κοινό, πως την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025 θα υπάρξει επέκταση στο ωράριο λειτουργίας του Μετρό, για τη διευκόλυση των μετακινήσεων των θεατών της συναυλίας, που διοργανώνεται στο Καλλιμάρμαρο. Αναλυτικά τα τελευταία δρομολόγια στις 3 Γραμμές του Μετρό θα διαμορφωθούν ως εξής:

Γραμμή 1 Μετρό "Πειραιάς - Κηφισιά":

από Πειραιά προς Κηφισιά στη 01:10,

από Κηφισιά προς Πειραιά στη 01:10,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στη 01:29,

από Ομόνοια προς Πειραιά στη 01:42,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στη 01:26,

από Μοναστηράκι προς Πειραιά στη 01:44.

Στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό "Σύνταγμα" προς όλες τις κατευθύνσεις στη 01:20 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής:

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στη 01:03,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στη 01:00,

από Ομόνοια προς Ελληνικό στη 01:14,

από Ομόνοια προς Ανθούπολη στη 01:23,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 00:55,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 00:57,

από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στη 01:16,

από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στη 01:22

Οι πίνακες με τις τελευταίες διελεύσεις των συρμών από κάθε σταθμό είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ.

Πηγή: skai.gr

