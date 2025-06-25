Μάρτυρες αδιανόητων καταστάσεων έγιναν οι λουόμενοι στην παραλία του Κακοβάτου, όταν νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, είδαν έναν ολόγυμνο 38χρονο άντρα να βγαίνει από τη θάλασσα και να ορμάει σε μια 50χρονη τουρίστρια που έκανε ηλιοθεραπεία. Ο δράστης της επίθεσης που χαρακτηρίζεται ως απόπειρα βιασμού, βρήκε αντίσταση από τη γυναίκα που κατάφερε να διαφύγει από τις άγριες ορμές του και η αντίδραση αυτή τον έκανε να τραπεί σε φυγή…

Βγήκε από τη θάλασσα γυμνός και με ορμές - Την έσωσε το αντιηλιακό

Ήταν περίπου 4 το απόγευμα, όταν ο 38χρονος - σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive - που βρισκόταν στη θάλασσα και έκανε το μπάνιο του, βγήκε ολόγυμνος και με ορμές, στην παραλία. Κινήθηκε προς το μέρος μιας τουρίστριας περίπου 50 ετών που έκανε ηλιοθεραπεία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο άντρας όπως ήταν γυμνός, όρμησε πάνω στη γυναίκα, η οποία προσπάθησε να τον αποφύγει και άρχισε να ουρλιάζει… Ο άντρας προσπαθούσε να πιαστεί από τη γυναίκα, όμως για καλή της τύχη, το αντιηλιακό που είχε αλείψει το σώμα της, την έκανε να γλιστράει από τα χέρια του 38χρονου.

Η τουρίστρια κατάφερε να ξεγλιστρήσει από τα χέρια του επίδοξου βιαστή και άρχισε να τρέχει μακριά για να γλιτώσει.

Το ίδιο έκανε και ο 38χρονος που πλέον έτρεχε να γλιτώσει από τους άλλους λουόμενους που προσπαθούσαν να τον ακινητοποιήσουν.

Τελικά ο 38χρονος άντρας συνελήφθη μετά από λίγη ώρα σε κοντινή απόσταση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη βία.

Πηγή: skai.gr

