Μετά από τρεις ημέρες ανείπωτης δοκιμασίας, η Χίος ξημέρωσε σήμερα, Τετάρτη χωρίς ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς. Ήταν η πρώτη ελπιδοφόρα εικόνα έπειτα από μια παρατεταμένη μάχη με τις φλόγες, που απείλησαν οικισμούς, δασικές εκτάσεις και πολύτιμες καλλιέργειες.

Η νύχτα που προηγήθηκε ήταν καθοριστική. Οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδωσαν μάχη με συνεχείς αναζωπυρώσεις, κυρίως στη δύσβατη περιοχή Καμπί, μετά τον Άγιο Γεώργιο Συκούση, ενώ τα πεζοπόρα τμήματα κατάφεραν να συγκρατήσουν την πυρκαγιά πριν περάσει στον Κοντυλώπο. Εάν οι φλόγες είχαν καταφέρει να περάσουν την κρίσιμη αυτή γραμμή, η νότια Χίος και οι μαστιχοκαλλιέργειες θα είχαν υποστεί ανυπολόγιστη καταστροφή, αναφέρει ο Πολίτης της Χίου.

Στο νησί αυτή τη στιγμή επιχειρούν 444 πυροσβέστες, αριθμός που περιλαμβάνει όλη τη διαθέσιμη δύναμη της Χίου ενισχυμένη με πυροσβεστικές μονάδες από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Λέσβο.

Συγκεκριμένα, συμμετέχουν 21 ομάδες δασοκομάντο, 85 πυροσβεστικά οχήματα, 30 εθελοντές σε πεζοπόρα τμήματα με 4 εθελοντικά οχήματα, ενώ στον αέρα επιχειρούν 8 εναέρια μέσα (2 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα). Στο έργο κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Ελληνικού Στρατού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με το πρώτο φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα προχώρησαν σε συντονισμένες ρίψεις νερού, στοχεύοντας στην πλήρη κατάσβεση των τελευταίων μικροεστιών και την εξάλειψη κάθε κινδύνου αναζωπύρωσης.

Παρότι η σημερινή εικόνα δημιουργεί αίσθημα ανακούφισης, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες και ο ανεξέλεγκτος χαρακτήρας της φωτιάς τις προηγούμενες ημέρες δεν επιτρέπουν εφησυχασμό.

Κεφαλογιάννης: Οι πυρκαγιές ξεκίνησαν σε διάστημα μιάμισης ώρας σε τρία διαφορετικά σημεία του νησιού

Παράλληλα, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης ενημέρωσε την Επιτροπή της Βουλής που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο για την Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα, για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Όπως είπε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ξεκίνησαν οι πυρκαγιές σε διάστημα μιάμισης ώρας σε τρία διαφορετικά σημεία του νησιού και συγκεκριμένα στον Κοφινά, στην Αγία ‘Αννα και στον ‘Αγιο Μακάριο Βροντάδων. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα άνοιξε τέταρτο μέτωπο στην περιοχή του Αγίου Μάρκου και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας εκδηλώθηκε μια πέμπτη πυρκαγιά στην περιοχή Αγιάσματα.

«Αυτό προφανώς, όπως είπα και δημοσίως, μας έχει όχι μόνο προβληματίσει, αλλά για το λόγο αυτό ήδη από την πρώτη μέρα βρίσκεται και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο νησί προκειμένου να συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και βεβαίως μόλις έχουμε και συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα τις κάνουμε», τόνισε ο υπουργός.

Απευθυνόμενος δε στο Σώμα, προσέθεσε ότι είναι μία φωτιά πολυεστιακή υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες με 7 και 8 μποφόρ και πολλές φορές οι ριπές των ανέμων υπερβαίνουν κι αυτές τις ταχύτητες, πάνω από 70 χιλιόμετρα την ώρα. Ενημέρωσε επίσης, ότι την στιγμή που εκδηλώθηκε η πρώτη πυρκαγιά και σε διάστημα μιάμισης ώρας και οι υπόλοιπες δύο, η διαθέσιμη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος στη Χίο ήταν 140 άτομα και 23 οχήματα.

«Και βεβαίως, αντιλαμβάνεστε, ότι όταν ξεσπάνε τρία διαφορετικά μέτωπα σε διάστημα μίας ώρας, προφανώς υπάρχει μια διάσπαση των δυνάμεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν και τα τρία αυτά ταυτόχρονα. Σε λιγότερο όμως από 48 ώρες αναπτύχθηκαν στο νησί 444 πυροσβέστες με 21 ομάδες δασοπυροσβεστών και 85 οχήματα επιπλέον των 30 εθελοντών και 4 οχημάτων. Για την αεροπυρόσβεση συνολικά κατά τη διάρκεια όλων των ημερών διατέθηκαν 14 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Σύνολο 18 εναέρια μέσα καθ’ όλη τη διάρκεια των ημερών» υπογράμμισε.

Ο κ. Κεφαλογιάννης, ανέφερε επίσης, ότι ήταν πολυτιμότατη η συνδρομή τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων και σε οχήματα αλλά και σε προσωπικό, της Αστυνομίας η οποία έκανε ένα εξαιρετικό έργο όσον αφορά τις εκκενώσεις των οικισμών όπου αυτό ήταν αναγκαίο, κυρίως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και της Περιφέρειας και του Δήμου, αλλά και των πολλών πολιτών, συμπολιτών μας, εθελοντών, οι οποίοι βοήθησαν.

«Τις πρώτες 48 ώρες είχαν εκδοθεί 19 μηνύματα 112. Τα δύο ήταν προληπτικά και τα 17 ήταν για την απομάκρυνση του πληθυσμού από οικισμούς που κατά καιρούς κινδύνευσαν. Και βεβαίως, το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά στο σύνολο του νησιού βρίσκεται σε μια ύφεση, χάρη στην τιτάνια προσπάθεια παραπάνω από 600 συμπολιτών μας ένστολων και μη οι οποίοι βοήθησαν στην κατάσβεση της. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχουν καταστροφές αναφερόμενες σε οικίες και βεβαίως ούτε και σε υποδομές. Το βασικότερο είναι ότι δεν είχαμε καμία απώλεια» ενημέρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Ανακοίνωσε εξάλλου ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα σταλούν στο νησί αντίστοιχα κλιμάκια από τα συναρμόδια υπουργεία και αν χρειαστεί και από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για να καταγράψουν τις όποιες καταστροφές ή ζημιές έχουμε κυρίως στο γεωργικό κομμάτι και των υποδομών.

«Και βεβαίως όλοι αυτοί που έδωσαν την πραγματική μάχη, οι πυροσβέστες μας άνδρες και γυναίκες, ήταν κυριολεκτικά χωρίς βάρδιες, χωρίς ωράριο. Ενισχύθηκαν βεβαίως με δυνάμεις και τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια, όπως μαζί επίσης και τους εθελοντές μας» προσέθεσε αναφερόμενος στην τιτάνια προσπάθεια του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε ότι όλα αυτά είναι σημαντικά να λέγονται, διότι στην ουσία αυτή είναι η πολιτική προστασία της πατρίδας μας στην πράξη και παρατήρησε ότι πολλές φορές υπάρχει παγιωμένο στον δημόσιο διάλογο από πολλούς – και δη από αντιπολιτευτική διάθεση – αντανακλαστικό «που είναι το κράτος;».

«Δεν υπάρχει πιο παραπλανητικό και αντιπαραγωγικό εργαλείο δημόσιας συζήτησης από αυτό το ερώτημα, γιατί το κράτος στην ουσία ανταποκρίνεται. Μπορεί να υπάρχουν πολλές φορές – και δεν αναφέρομαι μόνο στην Πολιτική Προστασία – καθυστερήσεις ή και ελλείψεις, αλλά νομίζω, ότι αν δει κανείς όλο το προηγούμενο διάστημα το πόσα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν, θα διαπιστώσει ότι έχουμε υπερβεί πλέον τις 3.500 ενάρξεις πυρκαγιών και μόλις το τελευταίο τριήμερο είχαμε 148 ενάρξεις» είπε χαρακτηριστικά και απαντώντας στις επικρίσεις που δέχθηκε σχετικώς με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών των τελευταίων ημερών, σημείωσε ότι «το να μένει κανείς σε μία εντός πλαισίου ειδική κριτική σε κάποια πράγματα, αλλά να ξεχνάει ή να μην αναφέρεται σε όλα τα προηγούμενα, είναι άδικο κυρίως για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή, που δεν είναι άλλοι από τους πυροσβέστες μας».

Εξήγησε ότι αναφέρεται σε αυτό, διότι το παράδειγμα της Χίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πολύ χρήσιμα συμπεράσματα: «Το ότι είχαμε για παράδειγμα 17 εκκενώσεις οικισμών με έναν πολύ συντονισμένο και εν τάξει τρόπο, για τους 600 συμπολίτες μας κυρίως ένστολους, οι οποίοι βοήθησαν με δεκάδες οχήματα, αυτό είχε ως αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να ελεγχθούν οι πυρκαγιές στο νησί».

«Θεωρώ, λοιπόν, ότι όσα σας περιέγραψα προηγουμένως, δηλαδή, η ταχύτητα κινητοποίησης, η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών φορέων- και αυτό είναι μια κατάσταση που έχει το κράτος- η επιχειρησιακή ανταπόκριση αλλά και η προστασία του πληθυσμού, προφανώς, δεν έχουν γίνει από τύχη. Έχουν γίνει πολύ συγκεκριμένα βήματα. Βήμα-βήμα χτίζεται ένας μηχανισμός πολιτικής προστασίας και νομίζω ότι και το παρόν σχέδιο νόμου έρχεται να προσθέσει σε αυτά τα βήματα τα οποία έχουν γίνει» κατέληξε ο υπουργός.

