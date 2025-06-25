Την ώρα που κάποιες χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ ζητούν εξαιρέσεις από τον στόχο του 5% του ΑΕΠ στις αμυντικές δαπάνες, κάποιες άλλες ξοδεύουν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Σύμφωνα με το CNBC η Ελλάδα έχει σταθερά υψηλές αμυντικές δαπάνες, αφού ξόδεψε περίπου το 3,1% του ΑΕΠ της για την άμυνα το 2024. Το δημοσίευμα δικαιολογεί το υψηλό αυτό ποσοστό στη τεταμένη σχέση της με την επίσης σύμμαχο στο ΝΑΤΟ Τουρκία.

Εντάσεις με την Τουρκία

Ελλάδα και Τουρκία έχουν «πολλές ιστορικές αποσκευές», δήλωσε στο CNBC ο Jacob Kirkegaard, ανώτερος συνεργάτης στο Bruegel.

Το δημοσίευμα αναφέρεται στις εντάσεις των δύο χωρών οι οποίες όπως σχολιάζει «χρονολογούνται αρκετές εκατοντάδες χρόνια πριν και περιλαμβάνουν πόλεμο, τον εκτοπισμό άνω του 1 εκατομμυρίου ανθρώπων, συγκρούσεις για τον έλεγχο της Κύπρου και ένα ισχυρό γεωγραφικό στοιχείο λόγω των πολλών νησιών της Ελλάδας.

«Έχετε αυτόν τον πολύ μεγάλο αριθμό ελληνικών νησιών αρκετά κοντά στις τουρκικές ακτές, στα οποία, κατ′ αρχήν, οι Τούρκοι θα μπορούσαν να εισβάλουν σχετικά εύκολα», είπε ο Kirkegaard. «Η Ελλάδα παραδοσιακά διατηρούσε μια... μη τετριμμένη στρατιωτική παρουσία σε σχεδόν όλα αυτά τα νησιά, και αυτό είναι αρκετά ακριβό επειδή σημαίνει ότι πρέπει να έχετε... πολλές φρουρές».

Οι ανησυχίες σχετικά με την «τουρκική απειλή» εξακολουθούν να είναι επίκαιρες σήμερα, δήλωσε στο CNBC ο Γιώργος Τζογόπουλος, ανώτερος συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ.

«Η Ελλάδα ξοδεύει πολλά στην άμυνα για να προστατεύσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», είπε.

Η αστάθεια σε γειτονικές χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής, και ιδιαίτερα η «ισχυρή πολιτική» της Τουρκίας σε όλη τη Μεσόγειο, έχουν καταστήσει κρίσιμο για την Ελλάδα να συνεχίσει τις ισχυρές αμυντικές της δαπάνες, εξήγησε ο Τζογόπουλος.

«Η Ελλάδα δεν έχει άλλη εναλλακτική από το να είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια», πρόσθεσε.

Μια στρατιωτική υπερδύναμη;

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η στρατιωτική ισχύς της Ελλάδας παρουσιάζει ρωγμές παρά τον μεγάλο αμυντικό προϋπολογισμό της χώρας.

Για παράδειγμα, η Ελλάδα επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στις επενδύσεις σε εξελιγμένα οπλικά συστήματα, ειδικά μετά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, δήλωσε στο CNBC ο Wolfango Piccoli, συμπρόεδρος συμβουλευτικής πολιτικού κινδύνου στην Teneo.

Αλλά, σημείωσε, «μεγάλο μέρος αυτών των δαπανών έχει κατευθυνθεί στο εξωτερικό».

«Η χώρα εξακολουθεί να μην διαθέτει ισχυρή εγχώρια αμυντική βιομηχανία και βασική προτεραιότητα για το μέλλον είναι η οικοδόμηση και η διατήρηση μιας εγχώριας βιομηχανικής βάσης που μπορεί να μειώσει την εξάρτηση από ξένους προμηθευτές όπλων», δήλωσε ο Piccoli.

Οι στρατιωτικές δυνατότητες της Ελλάδας μαστίζονται επίσης από πρακτικά προβλήματα, πρόσθεσε ο Kirkegaard. Πολλά από τα πολυάριθμα άρματα μάχης του ελληνικού στρατού είναι σχετικά παλιά και το προσωπικό δεν είναι εκπαιδευμένο να χρησιμοποιεί αυτά τα οχήματα σε μεγάλους σχηματισμούς. Ο εξοπλισμός είναι επίσης συχνά διασκορπισμένος στα νησιά της χώρας.

«Επομένως, θα ήταν λάθος, στην περίπτωση της Ελλάδας, να εξισώσουμε τις δαπάνες με ένα είδος ολοκληρωμένης στρατιωτικής ικανότητας», δήλωσε ο Kirkegaard.

Η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ

Καθώς οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ συγκεντρώνονται σήμερα στη Χάγη τα επίπεδα αμυντικών δαπανών της Ελλάδας θα πρέπει επίσης να ενισχύσουν τη φωνή της χώρας μεταξύ των 32 μελών του συνασπισμού.

Οι δαπάνες έχουν ήδη ενισχύσει τη σχέση της Ελλάδας με μεγάλες δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ και η Γαλλία, δήλωσε ο Piccoli, εν μέρει επειδή αυτά τα έθνη προμηθεύουν στρατιωτικό εξοπλισμό στην Αθήνα.

«Οι αμυντικές δαπάνες στην Ελλάδα λειτουργούν επίσης ως εργαλείο γεωπολιτικής μόχλευσης, ενισχύοντας τη θέση της και τις εγγυήσεις ασφαλείας της σε ένα πολύπλοκο περιφερειακό περιβάλλον», πρόσθεσε ο Piccoli.

Στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης της συνόδου θα βρίσκονται οι αμυντικές δαπάνες, με το Reuters να αναφέρει ότι τα μέλη του συνασπισμού συμφώνησαν κατ′ αρχήν να αυξήσουν τον στόχο τους για τέτοιες δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ τους. Αυτό περιλαμβάνει 3,5% σε παραδοσιακά αμυντικά ζητήματα και 1,5% σε συναφή στοιχεία όπως οι υποδομές και η κυβερνοασφάλεια.

Το άλμα σε έναν στόχο 5% θα είναι πολύ μικρότερο για την Ελλάδα σε σύγκριση με πολλά άλλα έθνη, αλλά ακόμη και η Αθήνα μπορεί να μην τα καταφέρει, ανέφερε ο Kirkegaard.

«Για το αν πιστεύω επομένως ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που θα ανταποκριθούν ιδιαίτερα σε αυτούς τους νέους στόχους του ΝΑΤΟ νομίζω ότι η απάντηση είναι όχι, επειδή η ευρύτερη μετατόπιση στα επίπεδα δαπανών του ΝΑΤΟ οφείλεται στη ρωσική επιθετικότητα, η οποία δεν είναι, ξέρετε, η κύρια στρατιωτική πρόκληση της Ελλάδας».

Πηγή: skai.gr

