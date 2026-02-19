Της Έλενας Γαλάρη

Ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες ή καμία δήλωση φέρεται να κατέθεσε το διάστημα 2019-2023 γνωστός αγροτοσυνδικαλιστης της Κρήτης ο οποίος έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από την έρευνα που διεξήγαγε η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος προέκυψε ότι το σύνολο της περιουσίας που φέρεται να απέκρυψε ο κατηγορούμενος ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ, ενώ σε έλεγχο που έγινε στα περιουσιακά στοιχεία της συζύγου του για δύο έτη προέκυψε ότι το ποσό που έχει αποκρύψει ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ.

Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει διαβιβάσει τα νέα στοιχεία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, ενώ ο φάκελος θα διαβιβαστεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό προστίμου από τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.