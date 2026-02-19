Μίνως Μάτσας στον ΣΚΑΪ: Η πρακτική της ad hoc νομοθέτησης δεν τιμά κανέναν 

Για την τροπολογία, της οποίας έκανε χρήση η Όλγα Κεφαλογιάννη, για την επιμέλεια των τέκνων μίλησε ο πρώην σύζυγος της υπουργού Τουρισμού, Μίνως Μάτσας στον ΣΚΑΪ μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

«Δεν θα ήθελα να μιλήσω για αυτό το θέμα γιατί είναι αρκετά ευαίσθητο... Έχει τοποθετηθεί άλλωστε σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος ότι η πρακτική της ad hoc νομοθέτησης δεν τιμάει κανέναν αφενός και αφετέρου και η επιστημονική κοινότητα έχει τοποθετηθεί λέγοντας ότι μια τέτοια διάταξη ελλοχεύει τον κίνδυνο να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που υποτίθεται προτίθεται να λύσει. Άρα, σας λέω τα αυτονόητα και δεν έχω να πω κάτι παραπάνω» ανέφερε ο κ. Μάτσας.

«Αλλά να πω κάτι άλλο, η λαϊκή παροιμία 'μάθε τέχνη κι άστηνε και άμα πεινάσεις πιάστηνε' είναι σοφή. Έχω τελειώσει νομική πριν από τη μουσική. Οπότε μπορώ να διαβάσω κάποια πράγματα» σημείωσε.

Υπενθυμίζεται πως η τροπολογία κατατέθηκε στις 19 Δεκεμβρίου με τον χαρακτήρα του επείγοντος και ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για την ψήφιση του νόμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα ερωτήματα αυξήθηκαν όταν αποκαλύφθηκε ότι η πρώτη που έκανε χρήση της συγκεκριμένης τροπολογίας, ήταν η Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία πρόσφατα είχε χάσει την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών, μετά το διαζύγιο με τον κ. Μάτσα.

Η υπουργός Τουρισμού παραδέχτηκε, με ανάρτησή της, πως έκανε χρήση της τροπολογίας, σημειώνοντας πως «ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.