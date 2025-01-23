Συγκλονιστικό είναι το μήνυμα των τριών παιδιών του Μίμη Δομάζου, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στον «Ερυθρό Σταυρό», μετά την ανακοπή που υπέστη, χθες ανήμερα των γενεθλίων του.

Το μήνυμα τους:

«Αγαπημένε μας μπαμπά κράτα γερά την μπάλα της ζωή σου, της καρδιά σου, της πνοής σου.

Αγαπημένε μας μπαμπά, είμαστε κοντά σου και θα είμαστε μαζί σου και οι τρεις σου οι κόρες και όλος ο κόσμος που σ’ αγαπάει και όλοι αυτοί που σε θαυμάζουν.

Ξέρουμε ότι η ζωή σου κρέμεται από μια διάφανη και πολύ λεπτή κλωστή αυτή την ημέρα των γενεθλίων σου.

Όμως όλων μας οι προσευχές σε συντροφεύουν.

Οι γιατροί του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός» είναι και αυτοί κοντά σου από την πρώτη στιγμή με όλη τους την δύναμη με το μυαλό τους και τα χέρια τους.

Καλέ μας μπαμπά, ξύπνα και μίλησε μας με το χαμόγελο αυτό που πάντα σε συντροφεύει

Σε περιμένουμε να μας δεις, η ζωή σου τώρα στα χέρια του Θεού

Τα παιδιά σου»

Πηγή: skai.gr

