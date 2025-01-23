Απρόκλητη επίθεση από ανήλικο κατήγγειλε ότι δέχθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας 16χρονος, ο οποίος βρισκόταν με την παρέα του σε πάρκο στην περιοχή Ντεπώ, στη Θεσσαλονίκη, όταν, με πρόφαση ένα καπέλο που φορούσε, ο ανήλικος φέρεται να τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό και συλλέγοντας στοιχεία από λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον καταγγελλόμενο δράστη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για 17χρονο, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

Από την αστυνομική έρευνα δεν προέκυψε τα κίνητρα της επίθεσης να είναι οπαδικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

