Τραγωδία στη Ριζούπολη: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε ηλικιωμένη έπειτα από πυρκαγιά στο σπίτι της

 Η φωτιά ξέσπασε στη συμβολή των οδών Αξιουπόλεως και Γάγγρας, στη συνοικία της Ριζούπολης

Ριζουπολη

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Ριζούπολη, καθώς ανασύρθηκε νεκρή μια ηλικιωμένη, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης μικρής έκτασης πυρκαγιάς.

Η φωτιά ξέσπασε στη συμβολή των οδών Αξιουπόλεως και Γάγγρας, στη συνοικία της Ριζούπολης.

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα και αφού έσβησαν τη φωτιά, απεγκλώβισαν την ηλικιωμένη όμως ήταν ήδη αργά.

