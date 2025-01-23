Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Ριζούπολη, καθώς ανασύρθηκε νεκρή μια ηλικιωμένη, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης μικρής έκτασης πυρκαγιάς.

Η φωτιά ξέσπασε στη συμβολή των οδών Αξιουπόλεως και Γάγγρας, στη συνοικία της Ριζούπολης.

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα και αφού έσβησαν τη φωτιά, απεγκλώβισαν την ηλικιωμένη όμως ήταν ήδη αργά.

Χωρίς τις αισθήσεις της #απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη, και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης μικρής έκτασης πυρκαγιάς σε οικία, η οποία έχει κατασβεσθεί στη συμβολή των οδών Αξιουπόλεως και Γάγγρας, στη συνοικία Ριζούπολη του δήμου Αθηναίων. Επιχείρησαν 6… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 23, 2025

