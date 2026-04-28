Στο Ναυτοδικείο Πειραιά οδηγήθηκε στις 9:30 το πρωί της Τρίτης, ο 20χρονος που κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία του 27χρονου στο Πάρκο Ασυρματιστών, στον Άγιο Δημήτριο.

Ο νεαρός δράστης πέρασε το κατώφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για την πράξη του.

Σημειώνεται πως η ερωτική αντιζηλία ήταν το κίνητρο του 20χρονου ο οποίος μαχαίρωσε και σκότωσε τον 27χρονο γιο του ανώτατου αξιωματικού της αστυνομίας.

Μετά τη σύλληψη του, απέδωσε την πράξη του στην ένταση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσά τους - με αφορμή τη σχέση που είχε αναπτύξει με την πρώην σύντροφο του θύματος.

«Ειπώθηκαν κάτι λόγια που δεν έπρεπε να ειπωθούν. Μαλώσαμε, έβγαλα το μαχαίρι και τον σκότωσα. Δεν το ήθελα. Ήταν η κακιά στιγμή. Μακάρι να γυρνούσα τον χρόνο πίσω», ανέφερε στις αρχές ο καθ΄ομολογίαν δράστης.

Πηγή: skai.gr

