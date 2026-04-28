Δήμος Αθηναίων: Προχωρούν οι εργασίες για το νέο πάρκο 25 στρεμμάτων στον Ελαιώνα

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσίασε τις εργασίες για το νέο πάρκο 25 στρεμμάτων στον Ελαιώνα, τον νέο πνεύμονα πρασίνου της πόλης.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Δημάρχου:

«Από τις μακέτες, στα έργα!

Μια πρώην χωματερή μετατρέπεται, ύστερα από σκληρή δουλειά, στον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου της πόλης μας! Ο νέος Ελαιώνας ετοιμάζεται για να μας υποδεχθεί όλους!

Εκατοντάδες δέντρα, γήπεδα, χώροι για σκύλους, μια νέα λεωφόρος και θέα που φτάνει μέχρι τον Παρθενώνα! Η Αθήνα αλλάζει ΤΩΡΑ!».



Πηγή: skai.gr

