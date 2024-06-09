Κοινωνικός τουρισμός 2024: Παράταση στις αιτήσεις για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Ανοιχτή θα παραμείνει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο «πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2024-2025» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανεξαρτήτως του ΑΦΜ των δικαιούχων, από τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 00:00 έως την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024, στην πλατφόρμα υποβάλλουν αιτήσεις μόνο δικαιούχοι με ΑΦΜ που λήγει σε 7, 8 και 9.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2024 και αφορά σε 300.000 επιταγές, με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 43% από πέρυσι, ενώ, συνολικά, ο προϋπολογισμός του προγράμματος έχει τετραπλασιαστεί την τελευταία πενταετία.

Η επιταγή είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά, σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και Σάμο, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους Δήμους της Β. Εύβοιας και του Έβρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν, όπου εφέτος προστίθεται η Θεσσαλία, εκτός των Σποράδων.

Οι τιμές επιδότησης παραμένουν αυξημένες κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο, με αντίστοιχη επιδότηση κατά 20% και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15/12/2024 έως 14/01/2025) και του Πάσχα (από 11/04/2025 έως 27/04/2025).

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Β. Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για ΑμεΑ τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Το πρόγραμμα προβλέπει ειδική μοριοδότηση για μονογονείς και ΑμεΑ και αυξημένη μοριοδότηση για δικαιούχους με χαμηλότερο εισόδημα.

Επίσης, για τα ΑμεΑ προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής κάθε χρόνο, δικαίωμα συνοδού και μηδενική ιδιωτική συμμετοχή στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ δεν τους επιβάλλεται κύρωση, αν δεν κάνουν χρήση των επιταγών τους.

Για τους γονείς, προβλέπεται αυξημένη μοριοδότηση για κάθε ανήλικο παιδί.

Εφέτος, για πρώτη φορά, μοριοδοτούνται όσοι δεν έλαβαν επιταγές στο παρελθόν ή δεν πήραν επιταγή, εξαιτίας μοριοδότησης στα δύο τελευταία προγράμματα.

Δικαιούχοι είναι:

- εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή

- ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ κλάδου ανεργίας ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01/01/2023 ή

- άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Το οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, ενώ για τους μακροχρόνια ανέργους (12 και άνω μήνες ανεργίας) ισχύουν διαφορετικά εισοδηματικά κριτήρια, όπως περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, μέσω gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos. Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική - Εργασία και ασφάλιση - Αποζημιώσεις και Παροχές - Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα), με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο και όσοι, εκτός ΑμεΑ, πήραν επιταγή στο πρόγραμμα 2023-2024.

Δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής ή στη μοριοδότηση των δικαιούχων αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε περιπτώσεις μη δυνατότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης, τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στις αιτήσεις.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται, μέσω gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou. Η διαδρομή είναι: Αρχική - Εργασία και ασφάλιση - Αποζημιώσεις και Παροχές - Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού. Από εφέτος, στο Μητρώο Παρόχων θα εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos.

