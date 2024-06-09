Κορωπί: 4 παιδιά τραυματίστηκαν σε φουσκωτά παιχνίδια

Τέσσερα παιδιά, ηλικίας 8 ετών, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια παιδικού πάρτι σε φουσκωτά παιχνίδια στο Κορωπί.

Το συμβάν σημειώθηκε σε πολυχώρο στο Κορωπί, ο οποίος όμως λειτουργούσε παράνομα καθώς είχε σφραγισθεί.

Από αυτά, τα τρία χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Σχηματίστηκε δικογραφία τόσο σε βάρος του υπευθύνου της επιχείρησης, όσο και του γονέα που διοργάνωνε το πάρτι.

Πηγή: skai.gr

