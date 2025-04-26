Δολοφονία Μοσχούρη: Οι 3 απόπειρες εκτέλεσής και τα τακτικά ταξίδια στο Ντουμπάι

Η δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρι προστίθεται στη λίστα ξεκαθαρίσματος στον κόσμο της νύχτας.

Το ίδιο το θύμα είχε πρωταγωνιστικό ρολό ως ηγετικό στέλεχος της Greek Mafia, και συνήθως κυκλοφορούσε με αλεξίσφαιρο γιλέκο αφού γνώριζε πως ήταν στόχος και ήδη είχαν γίνει τρεις φορές απόπειρες δολοφονίας σε βάρος του.

Μάλιστα τον τελευταίο χρόνο, τα στελέχη της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος είχαν προειδοποιήσει τουλάχιστον τρεις φορές τον Γιώργο Μοσχούρη για επικείμενο σχέδιο εξόντωσης του από συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα με τις πληροφορίες μάλιστα να έρχονται από έγκλειστο των φυλακών, έναν επιχειρηματία, από παρακολουθήσεις τηλεπικοινωνιών αλλά και ηχητικές καταγραφές επαφών εμπλεκομένων προσώπων.

Μια τέτοια ενέδρα θανάτου φαίνεται πως σχεδιαζόταν στις αρχές του καλοκαιριού το 2024 στο Γουδί παρουσία του ίδιου του, του παιδιού, σύμφωνα με πληροφορίες.

Πριν από δύο μήνες υπήρξε μια τελευταία προειδοποίηση, μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης του Έντικ, απειλή που έχει καταγραφεί και σε σχετική δικογραφία.

Τακτικά ταξίδια στο Ντουμπάι

Ο 55χρονος Μοσχούρης, ταξίδευε, όπως διαπιστώθηκε στη σχετική έρευνα των αρχών, συχνά στο Ντουμπάι τα τελευταία πέντε χρόνια, μεταβαίνοντας ενδεικτικά περίπου μια φορά το μήνα.

Χαρακτηριστικό είναι εξάλλου πως είχε επιστρέψει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μόλις μια μέρα πριν δολοφονηθεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο Ντουμπάι βρίσκεται και ο «Έντικ», ύποπτος για την εντολή εκτέλεσης του 55χρονου σε συνεργασία με τον 42χρονο «Body builder»



