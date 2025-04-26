Λογαριασμός
Ηράκλειο: 19χρονος έπεσε από ύψος σε ακάλυπτο πολυκατοικίας - Kλειδώθηκε έξω και προσπάθησε να μπει από το παράθυρο

Στο σημείο έσπευσαν 4 πυροσβέστες με δυο οχήματα οι οποίοι ανέσυραν τον τραυματία και με φορείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του

EKAB

Ένας 19χρονος έπεσε από διαμέρισμα σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας το πρωί του Σαββάτου στη Χερσόνησο Ηρακλείου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, το ατύχημα συνέβη στις 5:30 όταν ο νεαρός που είχε κλειδωθεί έξω από το σπίτι του προσπάθησε να μπει με τη χρήση σκάλας από ένα παράθυρο, αλλά βρέθηκε στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν 4 πυροσβέστες με δυο οχήματα οι οποίοι ανέσυραν τον τραυματία και με φορείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του.

