Ένας 19χρονος έπεσε από διαμέρισμα σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας το πρωί του Σαββάτου στη Χερσόνησο Ηρακλείου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, το ατύχημα συνέβη στις 5:30 όταν ο νεαρός που είχε κλειδωθεί έξω από το σπίτι του προσπάθησε να μπει με τη χρήση σκάλας από ένα παράθυρο, αλλά βρέθηκε στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν 4 πυροσβέστες με δυο οχήματα οι οποίοι ανέσυραν τον τραυματία και με φορείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του.

Πηγή: skai.gr

