Ένας 19χρονος έπεσε από διαμέρισμα σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας το πρωί του Σαββάτου στη Χερσόνησο Ηρακλείου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, το ατύχημα συνέβη στις 5:30 όταν ο νεαρός που είχε κλειδωθεί έξω από το σπίτι του προσπάθησε να μπει με τη χρήση σκάλας από ένα παράθυρο, αλλά βρέθηκε στο κενό.
Στο σημείο έσπευσαν 4 πυροσβέστες με δυο οχήματα οι οποίοι ανέσυραν τον τραυματία και με φορείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.