Οι δασμοί ΗΠΑ δεν αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη Βουλγαρία

Οι νέοι εμπορικοί δασμοί των ΗΠΑ δεν αναμένεται να έχουν σημαντική αρνητική επίδραση στη βουλγαρική οικονομία, και αν υπάρξει κάποια επίδραση, θα γίνει αισθητή από επιχειρήσεις στη Βουλγαρία με ελαφρά καθυστέρηση, σύμφωνα με την εαρινή μακροοικονομική ανάλυση της DSK Bank.

Σύμφωνα με την ανάλυση της τράπεζας, η βουλγαρική οικονομία καταγράφει σταθερή ανάπτυξη παρά την αβεβαιότητα.

Η επίδραση των νέων δασμών των ΗΠΑ θα είναι έμμεση επειδή η Βουλγαρία δεν έχει μεγάλο όγκο εμπορίου με τις ΗΠΑ, 2-3% όλων των εξαγωγών. Οι αρνητικές επιδράσεις συνδέονται με τους εμπορικούς εταίρους της Βουλγαρίας στη Γερμανία και την Ιταλία, που βρίσκονται στον κατάλογο των "θυμάτων" των δασμών. Η αυτοκινητοβιομηχανία και η μηχανολογία είναι οι τομείς που αναμένεται να επηρεαστούν από τους δασμούς των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανάλυση, η θετική πλευρά αυτής της ταραχώδους κατάστασης είναι η ευκαιρία που διανοίγεται για το εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βουλγαρίας να διευρύνουν τη γεωγραφική τους προοπτική.

Η τράπεζα σημειώνει πως πέρυσι η βουλγαρική οικονομία κατέγραψε πιο ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, μία από τις πιο υψηλές μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, η σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο συνεχίζεται, αν και οι συνθήκες επιτρέπουν ένα πιο γρήγορο "κλείσιμο της ψαλίδας". Μέχρι το τέλος του 2024, η βουλγαρική οικονομία αναπτυσσόταν με ρυθμό 4,1% σε σύγκριση με 1,2% στην ευρωζώνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

