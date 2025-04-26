Υπό κατάληψη ξανά ο Ευαγγελισμός στο Ηράκλειο Κρήτης

Λίγο περισσότερο από 24 ώρες διήρκησε η κατάληψη της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο, στην οποία προχώρησε την Παρασκευή το πρωί ομάδα αντιεξουσιαστών.

Νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, οι καταληψίες έφυγαν για να μεταβούν στο κτήριο του Ευαγγελισμού, το οποίο - μετά από αστυνομική επιχείρηση - είχε εκκενωθεί τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης.

Oπως αναφέρει το cretalive, αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης είχε γίνει μετά από σχετικό αίτημα προκειμένου μηχανικοί να κάνουν κάποιες μετρήσεις στο κτήριο. Όταν ολοκληρώθηκαν αυτές οι εργασίες έληξε και η αστυνομική φύλαξη του χώρου.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Ηρακλείου, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου βρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη μαζί με συνεργάτες και στελέχη της Δημοτικής Πινακοθήκης του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσος Τσατσάκης, σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό.

Μετά από ενδελεχή επιθεώρηση, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν σημειωθεί φθορές ή άλλες ζημιές στον χώρο της Βασιλικής, την εγκατάσταση και τα εκθέματα της έκθεσης του Χρήσου Μποκόρου «Πέρασμα στο Φως».



