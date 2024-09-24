Ελεύθεροι, με εντολή εισαγγελέα, αφέθηκαν οι έξι έφηβοι που καταγγέλθηκαν ως δράστες της επίθεσης σε βάρος ενός 16χρονου και της 14χρονης φίλη τους, το βράδυ της περασμένης Κυριακής, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Η εισαγγελέας πρωτοδικών παρήγγειλε από την Αστυνομία τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης με διερευνώμενο αδίκημα την επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ζήτησε να προσκομιστούν τα ιατρικά έγγραφα από τα νοσοκομεία που περιέθαλψαν τα θύματα προκειμένου με βάση τα ιατρικά ευρήματα, να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική μεταχείριση των φερόμενων δραστών.

Νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό, έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης ο 16χρονος που δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι με μεταλλικό σωλήνα. Σε αντίθεση με το αγόρι, η 14χρονη φίλη του δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών στο «Γ. Γεννηματάς» επέστρεψε στο σπίτι της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πίσω από την επίθεση φαίνεται πως κρύβονται λόγοι ερωτικής αντιζηλίας.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η 14χρονη κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι πριν από την επίθεση είχε «ανεβάσει» σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία με τον 16χρονο. Η ίδια φέρεται να δέχθηκε στη συνέχεια τηλεφώνημα από έναν εκ των συλληφθέντων και ακολούθησε μεταξύ τους ένταση. Ο ξυλοδαρμός των δύο ανήλικων από την παρέα των έξι φαίνεται πως έγινε κοντά στο σπίτι του κοριτσιού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, παρόντες στο ίδιο επεισόδιο ήταν κι άλλοι έφηβοι και στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας θα κληθούν να καταθέσουν τι είδαν και ενδεχομένως εάν συμμετείχαν κι άλλα άτομα, εκτός από τους έξι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι καταγγελλόμενοι ως δράστες (14 και 15 ετών) προσέγγισαν τους δύο ανήλικους και ένας εξ αυτών επιτέθηκε με μεταλλικό σωλήνα στο αγόρι, ενώ οι υπόλοιποι ανήλικοι άσκησαν σωματική βία σε βάρος του κοριτσιού. Ο σωλήνας βρέθηκε στον τόπο του συμβάντος και κατασχέθηκε, ενώ στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκε ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.

