Χάρης Δούκας: Tο προσκλητήριο του γάμου με 3 κουμπάρους στη Θήβα

Το προσκλητήριο του γάμου του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα με την αγαπημένη του, Γεωργία, παρουσίασαν οι« Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΙ.

Το μυστήριο θα γίνει στη Θήβα, τόπο καταγωγής της νύφης, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου, μετά τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, όπου είναι υποψήφιος πρόεδρος.

Μάλιστα, το ζευγάρι θα έχει τρεις κουμπάρους.

Κουμπάροι του Χάρη Δούκα και της Γεωργίας θα είναι ο Λάζαρος Καραούλης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ η Ιωάννα Χριστοπούλου – Κόντη, φίλη της νύφης, και ο Κωνσταντίνος Πανδής, από τους στενότερους συνεργάτες του δημάρχου Αθηνών.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

