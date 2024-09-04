Λογαριασμός
Λυγγερίδης: Προφυλακίστηκε ένα ακόμη από τα ηγετικά στελέτη των χούλιγκαν

Τον δρόμο των φυλακών παίρνει ένα από τα ηγετικά στελέχη των οργανωμένων οπαδών της ομάδας του Ολυμπιακού που είχε εμπλακεί ενεργά στην υπόθεση Λυγγερίδη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε βάρος του.

Αρχικά, ο 41χρονος με το ψευδώνυμο «Κορυδαλλιώτης» που ήταν επικεφαλής του συνδέσμου του Κορυδαλλού και εκ των ηγετικών στελεχών, συνολικά της συγκεκριμένης ομάδας οργανωμένων οπαδών, είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ωστόσο καθώς οι αναλύσεις στα εργαστήρια συνεχίζονται όπως και η λήψη μαρτυρικών καταθέσεων στην κύρια Ανάκριση, προέκυψαν νέα επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος του.

Αρχικά είχε εντοπιστεί πυρίτιδα από φωτοβολίδα στα χέρια του, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν μαρτυρικές καταθέσεις που μεταξύ άλλων, τον εμπλέκουν ενεργά στις υποθέσεις εκβιασμών σε βάρος των ιδιοκτητών με τις καντίνες περιμετρικά του γηπέδου Καραϊσκάκη, με αποτέλεσμα να τον καλέσει σήμερα ο Ανακριτής για συμπληρωματική απολογία και με το πέρας αυτής και με την σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα να αποφασιστεί η προφυλάκισή του για την υπόθεση της εκβίασης.

Ο 41χρονος οδηγείται στις φυλακές πλέον μαζί με τα υπόλοιπα 19 άτομα που ήδη είχαν προφυλακιστεί για την υπόθεση από τους συνολικά άνω των 150 κατηγορουμένων και 70 συλληφθέντων για την υπόθεση.

Πηγή: ΕΡΤ

TAGS: Δολοφονία Λυγγερίδη
