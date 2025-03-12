Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας κατά των αστυνομικών κατέθεσαν οι γονείς της

Ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκαν σήμερα οι γονείς της Κυριακής Γρίβα, η οποία είχε δολοφονηθεί από το σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά των 4 αστυνομικών.

Σύμφωνα με το ertnews, οι γονείς της Κυριακής Γρίβα έδωσαν κατάθεση στην ανακρίτρια για τα λάθη και τις παραλείψεις των αστυνομικών που δεν έκαναν το καθήκον τους να προστατέψουν την Κυριακή με αποτέλεσμα να δολοφονηθεί μπροστά στο αστυνομικό τμήμα.

Σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία της ανάκρισης των τεσσάρων αστυνομικών, της αξιωματικού υπηρεσίας, της επόπτριας, του σκοπού και του τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι πλέον κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ η επόπτρια, και ο σκοπός δεν υπηρετούν πια στην ελληνική αστυνομία, η πρώτη λόγω αποστρατίας και ο δεύτερος λόγω απόταξης για προηγούμενο παράπτωμα. Στην αξιωματικό της υπηρεσίας έχει επιβληθεί ποινή αργίας με απόλυση και στον τηλεφωνητή χρηματικό πρόστιμο.

Όπως δήλωσαν οι γονείς στις τηλεοπτικές κάμερες, οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί άφησαν απροστάτευτη την Κυριακή απέναντι στον δολοφόνο της, ο οποίος την σκότωσε ανενόχλητος έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

Δεν είναι ικανοποιημένοι από τις ποινές που επιβλήθηκαν στους τέσσερις αστυνομικούς από το πειθαρχικό της αστυνομίας, ενώ είπαν χαρακτηριστικά ότι θα αιτηθούν ευθύνες και σε βάρος άλλων υψηλόβαθμων στελεχών της Αστυνομίας.

Δήλωσαν όμως ότι έχουν πίστη στην ελληνική δικαιοσύνη ότι θα κάνει το καθήκον της.

Το επόμενο βήμα τώρα είναι να καλέσει η ανακρίτρια τους τέσσερις αστυνομικούς προκειμένου να απολογηθούν, ενώ αύριο το μεσημέρι ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα έχει συνάντηση με τον δήμαρχο των Αγίων Αναργύρων προκειμένου να συζητήσουν για το αίτημα που έχει κάνει η οικογένεια να στηθεί ένα μνημείο έξω από το Αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων στη μνήμη της Κυριακής Γρίβα, προκειμένου να μην ξεχαστεί το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα που συνέβη εκεί πριν από περίπου ένα χρόνο και να δοθεί ένα ηχηρό μήνυμα να σταματήσουν οι γυναικοκτονίες.

«Έχω εμπιστοσύνη, θέλω να έχω εμπιστοσύνη. Έχω ανάγκη να πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη και πιστεύω ότι θα δικαιωθεί και η ψυχή της Κυριακής μου και οι ψυχές των Τεμπών. Θέλω να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι» ανέφερε η μητέρα της Κυριακής Γρίβα στην κάμερα του ΕΡΤΝews.

«Η δικαίωση θα ήταν να έρθει πίσω το κορίτσι μου, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εκτός τον δολοφόνο, τον γυναικοκτόνο, είναι οι αστυνομικοί οι συγκεκριμένοι. Πίσω από αυτούς κρύβονται και άλλοι» δήλωσε ο πατέρας της.

