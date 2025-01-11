Κυριακή Γρίβα: «Ο δολοφόνος της Κυριακής δεν ήταν μόνο ένας» – Η οργή του πατέρα

Εννιά μήνες μετά την άγρια δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, η οικογένεια του άτυχου κοριτσιού είναι οργισμένη καθώς στους τέσσερις αστυνομικούς επιβλήθηκαν ποινές χάδι από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Έξι μήνες με αργία στον Σκοπό, την Αξιωματικό Υπηρεσίας και την Επόπτρια και χρηματική ποινή στον τηλεφωνητή που είπε την φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί». Ο πατέρας της Κυριακής, Αθανάσιος Γρίβας, μιλώντας στην εφημερίδα «Πατρίς», δεν κρύβει την αγανάκτησή του.

«Δεν περίμενα ποτέ ότι για όσα έγιναν εκείνο το βράδυ οι αστυνομικοί θα τιμωρούνταν από το Πειθαρχικό τους Συμβούλιο με τόσο χαλαρές ποινές. Μου προκάλεσε δυσάρεστη έκπληξη και πραγματικά αναρωτιέμαι: Τα πειθαρχικά συμβούλια αυτό το μήνυμα θέλουν να δώσουν στους αστυνομικούς όταν δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους; Εγώ τους έχω μηνύσει για θανατηφόρα έκθεση της κόρης μου και αυτοί τους χαϊδεύουν; Αν ήταν το δικό τους παιδί έτσι θα αντιδρούσαν; Έχω εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι θα δει τα λάθη και τις παραλείψεις των συγκεκριμένων αστυνομικών εκείνο το βράδυ και θα αποδώσει τις ευθύνες. Ο δολοφόνος της Κυριακής δεν ήταν μόνο ένας και το φωνάζω από την πρώτη στιγμή. Την αστυνομία την έχω πολύ ψηλά και σας το λέει ένας άνθρωπος που έχασε με αυτόν τον τρόπο την κόρη του και έχει αδερφό αστυνομικό. Όμως κάποιοι, δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Γιατί αν την έκαναν, το κορίτσι μου θα ήταν σήμερα ζωντανό και θα την κρατούσα στην αγκαλιά μου».

Η ώρα του Εισαγγελέα για τους 4 αστυνομικούς

Οι 4 αστυνομικοί – με την επόπτρια και το σκοπό – να είναι ήδη εκτός Σώματος, η πρώτη λόγω σύνταξης και ο δεύτερος λόγω απόταξης εξαιτίας άλλου παραπτώματος, περιμένουν τώρα να μάθουν, αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον τους για τα όσα έγιναν στο Τμήμα την 1η Απριλίου 2024 με την τραγική κατάληξη της δολοφονίας της άτυχης κοπέλας, μία ανάσα από τον σκοπό. Η εφημερίδα «Πατρίς» παρουσιάζει για πρώτη φορά λέξη -λέξη τους ισχυρισμούς τους, κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας που διενεργούσε το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων με Εισαγγελική Εντολή. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι και οι τέσσερις υποστηρίζουν ότι κανείς τους δεν έχει ευθύνη.

Ο σκοπός ισχυρίστηκε για το μοιραίο βράδυ και την πρώτη του συνάντηση με την Κυριακή Γρίβα όταν έφθασε στο Τμήμα συνοδευόμενη από έναν φίλο της.

«Η νεαρή κοπέλα μου ανέφερε ότι φοβάται να επιστρέψει σπίτι της γιατί έξω από το σπίτι της βρισκόταν ο πρώην σύντροφός της, χωρίς να μου αναφέρει λεπτομέρειες για το άτομο αυτό και ούτε μου διηγήθηκε κάποιο περιστατικό απειλής προς το πρόσωπό της. Η αναφορά της ήταν μόνο για το φόβο που η ίδια αισθανόταν να επιστρέψει στο σπίτι της, χωρίς καμία περαιτέρω αναφορά. Έθεσα ωστόσο ερωτήσεις για να πληροφορηθώ τυχόν άλλα στοιχεία αλλά η νεαρή κοπέλα, όπως και ο σύνοδός της, ζητούσαν απλά να επιστρέψει στο σπίτι της με κάποιο ασφαλή τρόπο και τίποτα άλλο. Χωρίς καθυστέρηση και χωρίς καμία χρονοτριβή τους παρέπεμψα, ως όφειλα στον Αξιωματικό Υπηρεσίας , προκειμένου να επιληφθούν οι συνάδελφοί μου.



Ο σκοπός τονίζει στις έγγραφες εξηγήσεις του, ότι δεν γνώριζε τι είχε ειπωθεί στο γραφείο όπου ανέβηκε η Κυριακή ενώ δεν είχε καμία άλλη ενημέρωση:

«Δεν γνώριζα τίποτα για τη συγκεκριμένη περίπτωση και δεν είχα κανένα προσδιοριστικό στοιχείο, για να είμαι σε θέση να αντιληφθώ και δη σε απόσταση 20-30 μέτρων τον κατηγορούμενο».

Δέκα λεπτά μετά η Κυριακή και ο φίλος της βγαίνουν από το τμήμα και λένε στο σκοπό καληνύχτα. Προηγουμένως, όπως λέει, δεν είχε παρατηρήσει καμία ύποπτη κίνηση ατόμου ή κάποιον να παραφιλάει:

«Παρατήρησα ότι η κοπέλα είχε το κινητό στα χέρια της και φαίνονταν ότι καλούσε ή μιλούσε στο τηλέφωνο, χωρίς όμως να την ακούω να μιλάει κατά τη στιγμή που πέρασαν δίπλα από εμένα. Δεν μου ανέφεραν το παραμικρό κατά την έξοδό τους από το Τμήμα. Μετά από πολύ λίγη ώρα, μόλις ελάχιστα λεπτά από την έξοδό τους από το αστυνομικό τμήμα, άκουσα τον άνδρα που συνόδευε την νεαρή γυναίκα να λέει «την σπρώχνει …την σπρώχνει…» την ίδια στιγμή που ο άνδρας αυτός τρέχοντας περνάει δίπλα από το φυλάκιο και εισέρχεται τρέχοντας προς το διάδρομο που οδηγεί στο αστυνομικό τμήμα, από την αριστερή πλευρά του φυλακίου…



Αμέσως πετάχτηκα έξω από τη σκοπιά έχοντας τεταμένη την προσοχή μου ώστε να εκτιμήσω την όλη κατάσταση και να επέμβω. Μετά από κλάσματα δευτερολέπτου ,παρατήρησα ότι ο άνδρας που ήταν κολλημένος πάνω στο σώμα της νεαρής κοπέλας, απομακρύνθηκε λίγο από την κοπέλα και τότε αντιλήφθηκα να κρατάει ένα μεγάλο μαχαίρι στα χέρια του. «Ενήργησα χωρίς να σκεφτώ στιγμή την ίδια μου τη ζωή, ενήργησα με άμεσο κίνδυνο της ιδίας μου της ζωής και κατά τη στιγμή εκείνη συνειδητά έθεσα τη ζωή μου την ίδια σε δεύτερη μοίρα».

«Ατυχής η φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

Ο τηλεφωνητής υποστηρίζει για την κλήση της Κυριακής και τη φράση του «το περιπολικό δεν είναι ταξί»:

«Στη συνομιλία μας, η καλούσα ανέφερε ότι βρισκόταν στο Α. Τ Αγίων Αναργύρων μαζί με ένα φίλο της και ότι χρειαζόταν ένα περιπολικό γιατί στην οικία της την περίμενε ο πρώην σύντροφός της που είχε ψυχολογικά προβλήματα, γι’ αυτό αμέσως προθυμοποιήθηκα να αποσταλεί περιπολικό όχημα στη διεύθυνση της οικίας της ώστε να προληφθεί οποιοδήποτε επικείμενο συμβάν. Η άτυχη γυναίκα ζήτησε ωστόσο να αποσταλεί το περιπολικό στο Α.Τ Αγίων Αναργύρων που βρισκόταν για να τη μεταφέρει στην οικία της. Στο σημείο αυτό δυστυχώς όλως αδοκίμως και αυθορμήτως, άνευ κάποιας διάθεσης εμπαιγμού ή ειρωνείας, ανταποκρίθηκα με την ατυχή φράση «ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί». Φυσικά και κατανοώ το άκαιρο και το άτοπο αυτής της απάντησης, αλλά αυτό που στην ουσία εννοούσα και μετέφερα με άστοχο τρόπο, ήταν ότι δεν προβλέπεται η μεταφορά πολιτών με περιπολικά οχήματα».

«Δεν ήταν σε ένταση ή σε κατάσταση φόβου»

Η Αξιωματικός Υπηρεσίας από την πλευρά της υποστήριξε:

«Η εκλιπούσα μας δήλωσε ότι το μόνο που θα ήθελε ήταν να τη μεταφέρει περιπολικό της υπηρεσίας μας στο σπίτι της. Η οδηγός της κ. Υποδιευθύντριας που εκτελούσε υπηρεσία επόπτη 22: 00- 06:00, μετά από συνεννόηση με την κ. Υποδιοικήτρια της εξήγησε ότι δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή διαθέσιμο περιπολικό. Συναφώς της ανέφερα να παραμείνει στο γραφείο αναμένοντας όχημα της άμεσης δράσης, για συνοδεία καθόσον δεν ήταν κατ’ αρχάς επιτρεπτή η επιβίβασή της σε περιπολικό της Υπηρεσίας μας. Τούτο διότι σύμφωνα με την κ. Υποδιοικήτρια δεν συνέτρεχε λόγος από τους διαγραφόμενους στο άρθρο 77 .Π.Δ 141/91 για τη μεταφορά της (π.χ μέθη ανηλικότητα) με περιπολικό ,καθόσον δεν ήταν η ίδια σε ένταση ή σε κατάσταση φόβου και ανασφάλειας, ώστε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της προστατευτικής φύλαξης. Συνεπώς, ως προσφορότερη λύση πρότεινα στην εκλιπούσα να παραμείνει με τον σύνοδό της στο χώρο αναμονής έξω ακριβώς από το γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας, ώστε να την συνοδεύσει περιπολικό της Άμεσης Δράσης στην οικία της.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της αστυνομικού, η Κυριακή Γρίβα της είπε ότι θα πρέπει να αποχωρήσει και ότι θα καλούσε η ίδια το 100.

«Στο σημείο αυτό της τόνισα, αν μη τι άλλο να παραμείνει έξω από το Τμήμα περιμένοντας περιπολικό για να τη συνοδεύει στο σπίτι της ,επισήμανση με την οποία και η ίδια συμφώνησε».

«Συμβάν συνήθους διαχείρισης»

Η Υποδιοικήτρια, ισχυρίζεται ότι το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως συμβάν συνήθους διαχείρισης:

«Το συγκεκριμένο περιστατικό κρίθηκε, όπως αποδείχτηκε χωρίς υπαιτιότητα των αστυνομικών που δέχτηκαν και άκουσαν την εξιστόρηση από την καταγγέλλουσα, ως συμβάν συνήθους διαχείρισης, καθόσον η προσελθούσα στο Αστυνομικό Τμήμα ήταν ήρεμη, χαλαρή και συζητούσε σε ήπιο τόνο χωρίς η όλη έκφραση του προσώπου της, οι κινήσεις της, ο τρόπος διατύπωσης των σκέψεων της και η στάση του σώματός της να προδίδουν κάποια έντονη ανησυχία και ορατό, άμεσο ή επικείμενο κίνδυνο. Αποτέλεσμα αυτών ήταν να υποβαθμιστούν δικαιολογημένα οι λόγοι προσέλευσης της καταγγέλλουσας και για αυτό η Υπαξιωματικός Υπηρεσίας δεν ζήτησε την παρέμβαση, καθοδήγηση ή υπηρεσιακή μου καθοδήγηση. Άλλωστε εγώ ουδεμία αυτοπρόσωπη αντίληψη είχα αναφορικά με τη σοβαρότητα ή μη των λόγων που υπαγόρευσαν την προσέλευση στο γραφείο της Υπαξιωματικού Υπηρεσίας της παθούσας συνοδευόμενης από το συνοδό της».

Πηγή: skai.gr

