Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προκήρυξη που προβλέπει την πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών στους τρεις κλάδους και στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΓΕΕΘΑ έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για την προκήρυξη πρόσληψης για το έτος 2025.

Ειδικότερα προσλήψεις θα γίνουν ως εξής:

Πλήρωση 1.100 θέσεων ΕΠΟΠ στο Στρατό Ξηράς. Δείτε εδώ την προκήρυξη Πλήρωση 600 θέσεων ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό. Δείτε εδώ προκήρυξη Πλήρωση 250 θέσεων ΕΠΟΠ στην Πολεμική Αεροπορία. Δείτε εδώ την προκήρυξη Πλήρωση 50 θέσεων ΕΠΟΠ στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων. Δείτε εδώ την προκήρυξη

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι στις 11 Απριλίου 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.