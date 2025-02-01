Οι 7 καταγγελίες των συνηγόρων της μητέρας της Κυριακής Γρίβα

Με αφορμή την άσκηση ποινικής δίωξης για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, στην υπόθεση της γυναικοκτονίας έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων , οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, Έλενα Τζούλη και Γιάννης Απατσίδης ,σε ανακοίνωσή τους αφήνουν αιχμές κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Κατόπιν της δημοσιοποίησης της άσκησης ποινικής δίωξης για κακουργηματική θανατηφόρα έκθεση διά παραλείψεως, σε βάρος των Αστυνομικών οργάνων, που οδήγησε εν τέλει στη Δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, είμαστε συνειδησιακά υποχρεωμένοι να θέσουμε τα κάτωθι ερωτήματα, αφενός προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Γεώργιο Φλωρίδη, αφετέρου προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη:

1ον Είναι αλήθεια κύριε Φλωρίδη ότι ο Δολοφόνος της Κυριακής Γρίβα φυλάσσεται προσωρινά κρατούμενος στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, αν και με δικαστική ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη εδώ και πολλούς μήνεες έχει κριθεί ότι είχε πλήρη συνείδηση των πραττομένων του;

2ον Είναι αλήθεια κύριε Φλωρίδη ότι θεράπων Ιατρός του Δολοφόνου της Κυριακής Γρίβα, είναι ο γνωστός Καθηγητής Ψυχιατρικής, που διεκπεραίωσε άψογα προφανώς και αποτελεσματικά τα καθήκοντά του κατά την εξέταση γνωστών ολιγαρχών, τροφίμων του Ψυχιατρείου; Ποιο ακριβώς το πλαίσιο συνεργασίας του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού με την Ψυχιατρική Κλινική Δημόσιου Νοσοκομείου, υπό την Διεύθυνση του Αξιότιμου Καθηγητή, που έχει εξειδικευθεί στη διάγνωση ατόμων με αυτοκτονικό ιδεασμό;

3ον Εσείς κύριε Φλωρίδη ως αρμόδιος Υπουργός της Δικαιοσύνης, μπορείτε να μας ενημερώσετε πόσα άτομα με πολύ σοβαρά προβλήματα είτε ψυχικής υγείας είτε σωματικής παραμένουν «στοιβαγμένα» στις Φυλακές της Ελλάδος, με αποτέλεσμα την επανειλημμένη καταδίκη της χώρας μας από το Ε.Δ.Δ.Α., και δεν υπάρχει εισήγηση για μεταφορά τους στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, όπου κατά καιρούς έχουν νοσηλευθεί κρατούμενοι με μπάρμπα στην κορώνη ή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης;

4ον Είναι αλήθεια κύριε Χρυσοχοΐδη ότι ο πειθαρχικός φάκελος των τεσσάρων (4) Αστυνομικών διαβιβάστηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την άσκηση ένδικων μέσων, κατά των σκανδαλωδών πειθαρχικών αποφάσεων, διά των οποίων επιβλήθηκαν ποινές-χάδι και απεριόριστου «προδέρμ» στους υπαιτίους;

5ον Ασκήθηκαν τελικά τα ένδικα μέσα κατά των εν λόγω πειθαρχικών αποφάσεων από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, κύριε Χρυσοχοΐδη; Εάν ναι, έχετε διατάξει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαιτίων της πειθαρχικής και υπηρεσιακής κατ' ουσίαν συγκάλυψης;

6ον Γιατί κύριε Χρυσοχοΐδη ο Αξιωματικός που διενήργησε την Ε.Δ.Ε. σε βάρος των Αστυνομικών και ποτέ δεν κάλεσε καν για ένορκη εξέταση την μητέρα της Κυριακής, αν και μετ' επιτάσεως το ζητήσαμε, αλλά και ο αρμόδιος Αξιωματικός της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού, που παρανόμως δεν μας χορήγησε πρόσβαση στον πειθαρχικό φάκελο, με τα γνωστά επακόλουθα και έκτροπα, επιβραβεύθηκαν στις πρόσφατες Κρίσεις της Αστυνομίας, όπως άλλωστε και όσοι αντιμετώπισαν με ανάλογο «προδέρμ» τον γνωστό παιδοβιαστή της Βουλής; Μήπως τα Αντανακλαστικά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ομοιάζουν και αρχίζουν να μοιάζουν με εκείνα του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων ή του 100-Δεν είμαστε Ταξί, οδηγώντας έτσι σε νέες Δολοφονίες Γυναικών, νέες κακοποιήσεις ευάλωτων πολιτών και έξαρση της αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας, με αποτέλεσμα νέες καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου;

7ον Μετά την άσκηση των κακουργηματικών ποινικών διώξεων, σε βάρος των Αστυνομικών, οι υπαίτιοι Αστυνομικοί, όσοι δηλαδή δεν κατάφεραν να συνταξιοδοτηθούν ή αποστρατευθούν για άλλους λόγους, εκμεταλλευόμενοι την Ατιμωρησία, έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή τα στελέχη της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού σκοπεύουν να σας εκθέσουν περαιτέρω, εάν δεν εκτελούν τις δικές σας υποδείξεις;

