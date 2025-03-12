Δύο συλλήψεις για τηλεωφωνικές απάτες μέσω διεθνούς εγκληματικού δικτύου

Δύο συλλήψεις μελών διεθνικού εγκληματικού δικτύου, για τηλεφωνικές απάτες έγιναν σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, διακριβώθηκε η συμμετοχή τους σε 11 περιπτώσεις απάτης και σε μια απόπειρα.

Οι απατεώνες απέσπασαν χρήματα και τιμαλφή ύψους 70.290 ευρώ, ενώ αρχικά είχαν επιδιώξει να αποσπάσουν πάνω από 313.000 ευρώ

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθησαν 2 άτομα, μέλη διεθνικού εγκληματικού δικτύου, που εμπλέκονται σε τηλεφωνικές απάτες, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Οι κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί αρχικά από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, καθώς προσπάθησαν να εξαπατήσουν γυναίκα, με το πρόσχημα ότι συγγενικό της πρόσωπο είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, απαιτώντας 73.000 ευρώ.

Από την περαιτέρω έρευνα που πραγματοποίησε το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή τους και σε άλλες υποθέσεις απάτης.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι η εγκληματική τους δραστηριότητα, τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025, περίοδος κατά την οποία εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση με έδρα στη Βουλγαρία, με σκοπό να διαπράττουν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Το πρόσχημα που χρησιμοποιούσαν για να πείσουν τα θύματά τους ήταν αυτό του τροχαίου ατυχήματος προσώπων του στενού τους οικογενειακού περιβάλλοντος, προβάλλοντας την ανάγκη άμεσης νοσηλείας και έτσι αποκόμιζαν παράνομο οικονομικό όφελος.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι λειτουργούσαν ως «εισπράκτορες» της εγκληματικής οργάνωσης. Για να πετύχουν τον σκοπό τους, επισκέπτονταν και διέμεναν σε ξενοδοχεία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου, αφού λάμβαναν σχετικές εντολές από τα ηγετικά μέλη, παραλάμβαναν τα χρήματα, τα οποία στη συνέχεια μετέφεραν στη Βουλγαρία.

Από την έρευνα πιστοποιήθηκε η εμπλοκή τους 12 περιπτώσεις απάτης (11 τετελεσμένες και μία απόπειρα), που έλαβαν χώρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, κατά τις οποίες τα μέλη της οργάνωσης κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και χρυσές λίρες, συνολικής αξίας τουλάχιστον 70.290 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η εγκληματική οργάνωση, που απαριθμεί τουλάχιστον 6 μέλη, αρχικά είχε επιδιώξει να αποσπάσει ποσό που υπερβαίνει τις 313.000 ευρώ.

Μάλιστα, τέσσερις από τις περιπτώσεις απάτης δεν είχαν καταγγελθεί και προέκυψαν στο πλαίσιο της έρευνας του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για εγκληματική οργάνωση και απάτη, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση και λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοια περιστατικά καταγράφονται σε σχεδόν καθημερινή βάση, η Ελληνική Αστυνομία συνιστά:

Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας “πλησιάζουν” ως γνωστοί συγγενικών – φιλικών προσώπων.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας.

Στην περίπτωση αυτή, να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσής τους με τη μέθοδο της απασχόλησης.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).

Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά.

Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μη δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας.

Να μη δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.

Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Ειδικά, όσον αφορά τις απάτες με το πρόσχημα πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, ο τρόπος που λειτουργούν οι δράστες είναι ο εξής:

Πραγματοποιούν αιφνιδιαστικές τηλεφωνικές κλήσεις (κυρίως πρωινές και απογευματινές ώρες), προσποιούμενοι άλλοτε τους νοσοκομειακούς γιατρούς και άλλοτε τους δικηγόρους ή αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι, στενό συγγενικό τους πρόσωπο (συνήθως τέκνο τους) έχει προκαλέσει με υπαιτιότητά του τροχαίο ατύχημα, με συνέπεια τον θανάσιμο ή βαρύτατο τραυματισμό συνήθως ανήλικου παιδιού.

Προκειμένου να αποφευχθεί η φυλάκιση του συγγενικού τους προσώπου και να απεμπλακεί από τις επικείμενες ποινικές συνέπειες, απαιτούν την καταβολή σημαντικών χρηματικών ποσών, το ύψος των οποίων ποικίλλει, προσαρμοζόμενα σε κάθε υπόθεση ανάλογα με τη δεκτικότητα και την ευπιστία των θυμάτων.

Για να γίνουν πιο πειστικοί, έτεροι συνεργάτες παρεμβάλλονται στην τηλεφωνική επικοινωνία, αναλόγως του φύλου του συγγενικού τους προσώπου, προσποιούμενοι αυτό, εκλιπαρώντας για βοήθεια και ασκώντας αφόρητη ψυχολογική πίεση στα θύματα.

Στη συνέχεια και εφόσον τα θύματα έχουν πεισθεί, είτε εμφανίζονται στην οικία τους για την παραλαβή των χρημάτων, είτε δίνουν ραντεβού σε προκαθορισμένο από τους δράστες τόπο και χρόνο, πλησίον της οικίας.

Επισημαίνεται ότι, στα τροχαία ατυχήματα ακολουθούνται πάντα από τις αστυνομικές Αρχές οι νόμιμες και προβλεπόμενες ενέργειες, υπό την καθοδήγηση των κατά τόπους Εισαγγελικών Αρχών και σε καμία περίπτωση δεν υφίστανται παρέκκλιση από αυτές, με την καταβολή χρηματικών ποσών.

