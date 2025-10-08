Διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα: Στο μικροσκόπιο βίντεο με τη διαδρομή του δράστη - Τι κατέθεσε ο ανιψιός του 68χρονου

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον 61χρονο επιστάτη. Οι Αρχές εξετάζουν βίντεο που δείχνουν τη διαδρομή ενός σκούτερ, με το οποίο φέρεται ο δράστης να διέφυγε από τον τόπο του εγκλήματος, ενώ το συμπέρασμα των αστυνομικών είναι πως το κίνητρο είναι προσωπική διαφορά.

Ο αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, ο ανιψιός του 68χρονου κατέθεσε στους αστυνομικούς πως ο ίδιος ήταν παρόν, είδε τον δράστη και ισχυρίστηκε μάλιστα πως ο δολοφόνος πυροβόλησε και προς την πλευρά του αλλά δεν πέτυχε η σφαίρα. Επίσης, είπε πως δεν φαινόταν να τον γνώριζε ο θείος του.

Συγκεκριμένα ανέφερε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ: «Ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος στο δέρμα και φορούσε ασπρόμαυρα ρούχα και μπλούζα φούτερ. Μπήκε μέσα στο γραφείο όπου ήμουν εγώ, ο θείος μου και ο επιστάτης και ρώτησε: ‘’υπάρχει διαθεσιμότητα για να μείνω;’’. Ο θείος μου απάντησε: ‘’Πείτε μου τι ακριβώς ψάχνετε;’’. Αμέσως, είδα να βγάζει όπλο. Άρχισα να τρέχω. Κατάφερα και απομακρύνθηκε πρώτος. Πιστεύω ότι η μία σφαίρα προοριζόταν για εμένα, γιατί έπεσε προς το μέρος μου. Δεν κατάλαβα να τον ήξερε ο θείος μου, γιατί αν τον ήξερε σίγουρα θα τον προσφωνούσε με το όνομά του».

Η συγκεκριμένη μαρτυρία αξιολογείται από τους αστυνομικούς προσεκτικά, όπως και οι άλλες μαρτυρίες από το περιβάλλον των θυμάτων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί καταλήγουν σε ένα πρόσωπο, ενώ εξετάζουν το πωλητήριο για το κάμπινγκ, ύψους 5 εκατ. ευρώ καθώς και τη διαθήκη του 68χρονου, όπου ως κληρονόμοι εμφανίζονται τόσο ο επιστάτης που δολοφονήθηκε, όσο και ο ανιψιός και αυτόπτης μάρτυρας.

Μιλώντας στην εκπομπή Live You ο δικηγόρος της οικογένειας του 68χρονου, Αντώνης Κατσάς, αναφέρει: «Το μοναδικό συμπέρασμα είναι πως δεν έχω καταλήξει σε κανένα συμπέρασμα. Η οικογένεια ζει το δράμα της απώλειας, είναι σε μεγάλη σύγχυση και δέχεται μια απίστευτη πίεση από διάφορες φημολογίες και απόψεις. Ο καθένας λέει ότι θέλει. Η υπόθεσή έχει κάποια στοιχεία που εξάπτουν τη φαντασία και δημιουργούν εντυπώσεις».

Επίσης, ο δικηγόρος ανέφερε πως «υπάρχει μια καταγραφή (στην αστυνομία) που αναφέρεται σε ένα γεγονός απόπειρας ανθρωποκτονίας, το οποίο οδήγησε αυτόν τον άνθρωπο στο νοσοκομείο. Και από τις 7 Σεπτεμβρίου μέχρι τώρα δεν έγινε απολύτως τίποτα», σημειώνοντας πως δεν αποκλείει το περιστατικό με τον άγνωστο που χτύπησε στο πρόσωπο τον 68χρονο με αεροβόλο όπλο, να συνδέεται με το έγκλημα.

