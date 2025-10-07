Διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα: Η μαρτυρία - κλειδί του ανιψιού του 68χρονου και τα σενάρια που εξετάζονται

Το κίνητρο του διπλού εγκλήματος στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον 61χρονο επιστάτη, συνεχίζουν να αναζητούν οι Αρχές, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την ταυτοποίηση του δράστη καθώς και τις κινήσεις του.

Μια σημαντική μαρτυρία είναι αυτή του ανιψιού του 68χρονου ο οποίος βρισκόταν στο κάμπινγκ την ώρα που έγινε το διπλό έγκλημα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, έχει καταθέσει στους αστυνομικούς πως ο δράστης είναι άνδρας νεαρής ηλικίας.

Όσον αφορά το κίνητρο, οι αστυνομικοί εξετάζουν προσωπικές και οικονομικές διαφορές, ενώ στο στόχαστρο έχει μπει και η περιουσία του 68χρονου, ο οποίος μάλιστα πριν λίγο καιρό είχε συντάξει τη διαθήκη του.

Όπως προκύπτει από τις έρευνες, ο δράστης, φαίνεται να γνώριζε τις κινήσεις των θυμάτων καθώς και το γεγονός πως δεν υπήρχαν κάμερες.

Όσον αφορά την καταγγελία που είχε κάνει πριν λίγες εβδομάδες ο 68χρονος, πως ένας άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του τον πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο, τραυματίζοντάς τον ελαφρά, από το ρεπορτάζ προκύπτει πως το θύμα είχε φωτογραφίσει τον ανιψιό του στις Αρχές.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Επίσης, οι αστυνομικοί φαίνεται πως έχουν καταγράψει και τη διαδρομή που έκανε με ένα σκούτερ ο δολοφόνος, και έχουν συλλέξει σχετικό βιντεοληπτικό υλικό.

Μιλώντας στο Live You η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε αρχικά πως «δεν θα έλεγα στην παρούσα φάση πως είμαστε κοντά στη σύλληψη του δράστη. Το ορθότερο θα ήταν να πούμε πως γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τους αστυνομικούς για να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε τον δράστη και το όχημα (ένα μηχανάκι διαφυγής)».

«Υπάρχει ένας βασικός αυτόπτης μάρτυρας ο οποίος είναι συγγενικό πρόσωπο και βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό. Υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες για ένα πρόσωπο που έφτασε μόνο του και αποχώρησε μόνο του από το σημείο», συνέχισε η κυρία Δημογλίδου, σημειώνοντας πως «είναι μια πολύ περίεργη ιστορία γιατί είναι διαφορετικός ο τρόπος που μπορεί να τοποθετούνται κάποιοι», εννοώντας πως υπάρχουν αλλαγές στις περιγραφές που κάνουν μάρτυρες στην αστυνομία και στα όσα λένε σε δημοσιογράφους.

«Έχουν καταφέρει όμως οι αστυνομικοί να συλλέξουν διάφορα στοιχεία», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Σημειώνεται πως στις έρευνες των τοπικών αρχών συνδράμει από την πρώτη στιγμή, κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.