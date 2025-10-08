Το ιστορικό ξενοδοχείο της Αθήνας «Μεγάλη Βρεταννία» (γαλλικά: Hôtel Grande Bretagne) αναδείχθηκε ως το κορυφαίο της Ελλάδας από τους αναγνώστες της βρετανικής έκδοσης του περιοδικού Condé Nast Traveller, κατακτώντας την πρώτη θέση στα Readers' Choice Awards 2025, στην κατηγορία Our Readers' Favourite Hotels in Europe.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς προέρχεται από τις ψήφους χιλιάδων ταξιδιωτών, οι οποίοι αναγνώρισαν για ακόμη μία φορά την εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών και τον εμβληματικό χαρακτήρα του ιστορικού ξενοδοχείου.

Το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία έχει τιμηθεί κατ' επανάληψη από τον θεσμό τα προηγούμενα χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτίμηση και εμπιστοσύνη των διεθνών επισκεπτών του..

Το Condé Nast Traveller συγκέντρωσε περισσότερες από 182.500 συμμετοχές αναγνωστών από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι αξιολόγησαν τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες σε ολόκληρο τον κόσμο, αναδεικνύοντας τους προορισμούς που ανυπομονούν να επισκεφθούν ξανά.

Ο γενικός διευθυντής του ξενοδοχείου, Hom Parviz, αναφέρει σχετικά: «Η αναγνώριση αυτή από τους αναγνώστες του Condé Nast Traveller αποτελεί μεγάλη τιμή για όλη την ομάδα του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία. Αντανακλά τη συνέπεια, το πάθος και την αφοσίωσή μας να προσφέρουμε μια εμπειρία φιλοξενίας αντάξια της ιστορίας αυτού του ξενοδοχείου και των προσδοκιών των επισκεπτών μας».

Η ιστορία του «Μεγάλη Βρεταννία»

Το ιστορικό ξενοδοχείο ιδρύθηκε το 1866 και αρχικά εγκαταστάθηκε σε κτήριο επί των οδών Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας.

Το 1874 η ξενοδοχειακή επιχείρηση μετεγκαταστάθηκε στο μέγαρο Αντώνη Δημητρίου που είχε ανεγερθεί το 1842 και στο οποίο στεγάζεται μέχρι και σήμερα.

Το ξενοδοχείο στην αρχική του όψη το 1874, σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Θεόφιλο Χάνσεν - Φωτ @wikipedia

Το 1927 το ξενοδοχείο επεκτάθηκε με πρόσοψη στην Οδό Βουκουρεστίου, ενώ τα δωμάτια απέκτησαν τηλέφωνο και ιδιωτικό μπάνιο.

Το 1930 εγκαινιάστηκε νέα πτέρυγα 110 δωματίων, επί της Οδού Πανεπιστημίου, ενώ εφοδιάστηκε με ανελκυστήρες και συστήματα εξαερισμού και κεντρικής θέρμανσης.

Το 1938 προστέθηκαν άλλα 42 εσωτερικά δωμάτια στο κτιριακό συγκρότημα.

Όρθιο παρά τους πολέμους

Όταν ξεκίνησε στις 28 Οκτωβρίου 1940 η ιταλική επίθεση στην Ελλάδα, η Μεγάλη Βρεταννία κατελήφθη από το Γενικό Επιτελείο του Στρατού και διατάχτηκε η εκκένωση των δωματίων από τους πελάτες, διότι επρόκειτο να εγκατασταθούν σε αυτά στρατιωτικές και πολιτικές υπηρεσίες.

Κατόπιν, το ξενοδοχείο κατελήφθη από Γερμανούς και Ιταλούς και, μετά τη νίκη των Συμμάχων, από Άγγλους.

Για λίγο διάστημα κατέστη και έδρα της επανερχόμενης από την Ιταλία Ελληνικής Κυβέρνησης.

Κατά τις πρώτες ημέρες των Δεκεμβριανών, το ξενοδοχείο χρησίμευσε ως αρχηγείο του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου, του Υπουργικού Συμβουλίου και του Βρετανού στρατηγού Ρόναλντ Σκόμπι. Αργότερα για λόγους ασφαλείας το Υπουργικό Συμβούλιο μεταφέρθηκε στην ιστορική βίλα του Παπανδρέου στο Καστρί μαζί με τον Αρχηγό της Αστυνομίας Πόλεων Άγγελο Έβερτ.

Στα τέλη του 1944 το ΕΑΜ τοποθέτησε εκρηκτικά στα θεμέλια του ξενοδοχείου του, με σκοπό να το ανατινάξει, δολοφονώντας ταυτόχρονα και τον Τσόρτσιλ, που εσφαλμένα θεωρείτο ότι θα κατέλυε εκεί. Η επιχείρηση ματαιώθηκε λόγω της επέμβασης μιας βρετανικής περιπόλου.[6]

Το 2003 το ξενοδοχείο έκλεισε για ένα χρόνο και υπέστη ολοκληρωτική ανακαίνιση (κόστους 112 εκατομμυρίων ευρώ), ώστε να επανέλθει στην παλαιά του δόξα.

Το εκσυγχρονισμένο πλέον κτίριο έχει 384 δωμάτια (79 σουίτες), συμπεριλαμβανομένων 2 Βασιλικών Σουιτών εμβαδού 550 τετραγωνικών μέτρων, στα οποία η διανυκτέρευση κοστίζει έως και 32.000 ευρώ.

