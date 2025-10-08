Τον διπλασιασμό των σχολείων που διανέμονται γεύματα, επισημαίνει η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Η Κυβέρνησή μας έχει διπλασιάσει τα σχολεία στα οποία θα διανέμονται κάθε μέρα σχολικά γεύματα. Το σχολικό έτος 2025-2026, 1918 σχολικές μονάδες θα λαμβάνουν ζεστά γεύματα για τις μαθήτριες και τους μαθητές τους σε 153 Δήμους της χώρας.

Διευρύνουμε το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων και εντάσσουμε 53 νέα δημοτικά σχολεία από όλη την Ελλάδα. Πάνω απο 231.000 μερίδες θα διανέμονται καθημερινά και τα παιδιά θα απολαμβάνουν ποιοτικό φαγητό στα σχολεία τους», τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου μετά την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Η κα Μιχαηλίδου υπογράμμισε τη σημασία που δίνει ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στο πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα” και αποδεικνύεται, περίτρανα, από τα ποσοστά: «Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Όταν αναλάβαμε ως κυβέρνηση, το 2019, σχολικά γεύματα διανέμονταν στο 23,6% των σχολείων. Σήμερα, το πρόγραμμα έχει εξασφαλίσει καθημερινά γεύματα στο 45% των δημοτικών της χώρας.

Αντίστοιχα, το 2019, το ποσοστό των παιδιών, που σιτίζονταν μέσω του προγράμματος, ήταν 25,6% ενώ σήμερα το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί σημαντικά στο 47% των μαθητών δημοτικού.

Εντυπωσιακή και η αύξηση του προϋπολογισμού που εξασφαλίσαμε για τα σχολικά γεύματα, της τάξης του 112,3%, από 54 εκατ. ευρώ το 2019 σε 115 εκατ. ευρώ το 2025.

Η δέσμευσή μας στη στήριξη της οικογένειας και την ευημερία των παιδιών συνεχίζεται με την επέκταση του προγράμματος σε περισσότερους Δήμους, σε περισσότερες οικογένειες, σε περισσότερα παιδιά».

Η διεύρυνση του προγράμματος και η επιλογή των δήμων, που εντάσσονται στα σχολικά γεύματα, γίνεται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, ώστε να καλύπτονται, κατά προτεραιότητα, οι πιο ευάλωτοι. Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη οι δείκτες κατά κεφαλήν εισοδήματος και ανεργίας καθώς και τοπικών χαρακτηριστικών, όπως ακριτικοί, δυσπρόσιτοι, νησιωτικοί.

Η κα Μιχαηλίδου μίλησε για τον θεσμό που ενδυναμώνει την αλληλεγγύη στη μαθητική κοινότητα από τα πρώτα σχολικά χρόνια «Για το σχολικό έτος 2025 – 2026, το Πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων θα φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και θα προσφέρει γεύματα υψηλής θρεπτικής αξίας φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές των ωφελούμενων σχολείων».

Επιπρόσθετα, η Υπουργός ανέδειξε το ρόλο του προγράμματος στην έμπρακτη και καθημερινή στήριξη της ελληνικής οικογένειας: «Είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς να γνωρίζουν ότι το μεσημεριανό γεύμα του παιδιού τους είναι μια παροχή που καλύπτεται από την Πολιτεία. Αυτή η μέριμνα είναι μέρος της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος και αποτελεί εθνική προτεραιότητα».

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μέσω του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υλοποιεί το Πρόγραμμα για τα Σχολικά Γεύματα, ένα πρόγραμμα με ισχυρό κοινωνικό χαρακτήρα ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ισότιμη πρόσβαση σε κάθε πτυχή της σχολικής δραστηριότητας.

