Αυτοψία στα 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου, τα οποία δεν έχουν δοθεί ακόμα στην κυκλοφορία, πραγματοποίησε σήμερα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

«Στο εργοτάξιο απασχολούνται σήμερα περισσότεροι από 410 εργαζόμενοι και οι εργασίες προχωρούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς σε σχέση με την τελευταία αυτοψία που έκανα τον περασμένο Αύγουστο και παράλληλα διαπίστωσα πολύ μεγάλη πρόοδο στην υλοποίηση του έργου», ανέφερε σε δηλώσεις του κ. Δήμας και πρόσθεσε: «Ο χρόνος που έχουμε δώσει για την παράδοση του τελευταίου τμήματος του αυτοκινητόδρομου από την Πάτρα, μέχρι τον κόμβο του στον Αλισσού, δηλαδή στις 30 Νοεμβρίου, ισχύει κανονικά».

Επίσης, τόινισε ότι «ο στόχος μας είναι ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα να μπορέσουμε να δώσουμε στην κυκλοφορία και τα υπόλοιπα 10 χιλιόμετρα, ώστε να έχουμε έναν ασφαλή και άνετο αυτοκινητόδρομο που θα συνδέει την Αθήνα, την Ελευσίνα, την Κόρινθο, την Πάτρα και τον Πύργο».

«Άρα, είμαστε αισιόδοξοι, καιρού επιτρέποντος, ότι θα φθάσουμε στις 30 Νοεμβρίου που είναι ο στόχος μας», συμπλήρωσε.

Όπως επεσήμανε, «η 30η Νοεμβρίου θα είναι μία ημέρα διπλής γιορτής για την Πάτρα, διότι, πρώτον εορτάζει ο πολιούχος Άγιος Ανδρέας και δεύτερον διότι είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα δοθούν στην κυκλοφορία και τα τελευταία 10 χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου».

Όσον αφορά στην παράκαμψη της κυκλοφορίας, λόγω των εργασιών που εκτελούνται, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπογράμμισε: «Αντιλαμβανόμαστε και εμείς την ταλαιπωρία των πολιτών, όμως νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε πως αυτή η ταλαιπωρία θα εξαφανιστεί με την παράδοση του έργου, για αυτό και ζητούμε την κατανόησή τους και την υπομονή τους μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Μετά θα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι, καθώς θα λειτουργεί κανονικά ο αυτοκινητόδρομος».

Για το τμήμα από τον Πύργο έως την Τσακώνα, ανέφερε «ο στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί κανονικά ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα, Πύργος, Καλό Νερό, Τσακώνα και ήδη έχουμε αρχίσει να εξετάζουμε κάποια εναλλακτικά σενάρια, ενώ όταν θα είμαστε απόλυτα έτοιμοι θα κάνουμε και τις κατάλληλες ανακοινώσεις».

Από την πλευρά του, ο γγ Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος, δήλωσε ότι «η σημερινή αυτοψία στα τελευταία 10 χιλιόμετρα που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου ήταν πάρα πολύ σημαντική, γιατί διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση εργασιών σε ένα τμήμα ιδιαίτερα δύσκολο και σύνθετο σε τεχνικά έργα, αφού διαπερνά δίκτυα κοινής ωφελείας». Όμως, όπως σημείωσε, «οι εργασίες προχωρούν απρόσκοπτα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου θα τηρηθεί».

Σε δηλώσεις που έκανε ο διευθύνων σύμβουλος της «Ολυμπίας Οδού», Παναγιώτης Παπανικόλας, τόνισε ότι «σε περίπου ενάμιση μήνα θα παραδοθούν και τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου από το Μιντιλόγλι της Πάτρας, μέχρι τον κόμβο του Αλισσού, ο οποίος θα βελτιώσει πολύ την ασφάλεια, την άνεση και την καθημερινότητα των χρηστών».

«Το υπό κατασκευή τμήμα του αυτοκινητόδρομου παρουσιάζει δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη αφορά την κατασκευή του έργου με ταυτόχρονη κυκλοφορία των οχημάτων και η δεύτερη το ανάγλυφο της περιοχής και την γειτνίασή του με την πόλη της Πάτρας. Αυτές οι ιδιαιτερότητες δημιουργούν την ανάγκη για πολλά τεχνικά έργα, όπως τοίχους αντιστήριξης, άνω-κάτω διαβάσεις και μετακινήσεις δικτύων κοινής ωφέλειας, τα οποία καθιστούν το έργο πολύπλοκο και δύσκολο», πρόσθεσε.

Μιλώντας για την προσωρινή παράκαμψη της κυκλοφορίας που ισχύει, ο κ. Παπανικόλας επεσήμανε: «Αντιλαμβανόμαστε πως αυτή η παράκαμψη προκαλεί κάποια όχληση στους οδηγούς, αλλά θέλουμε την κατανόησή τους, διότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

