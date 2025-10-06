Διπλή δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, περίπου στις 20:30, με θύματα τον 70χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ στην περιοχή της Φοινικούντας και έναν φίλο του, επιστάτη της επιχείρησης, περίπου 60 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί από πυροβολισμούς.

Συγκεκριμένα, άγνωστος δράστης μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 70χρονο, που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκεί, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Το έγκλημα έγινε μπροστά στον φίλο του, που επιχείρησε να διαφύγει, με τον άγνωστο δράστη να πυροβολεί και αυτόν και να τον σκοτώνει.

Αμέσως μετά ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, πιθανότατα με μηχανή, σύμφωνα με μάρτυρες και όπως αναφέρει το messinialive.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από περίοικους και όταν έσπευσαν στο σημείο οι αστυνομικοί βρήκαν τους δύο άνδρες νεκρούς στη ρεσεψιόν. Εικάζεται ότι το όπλο του δράστη ήταν καραμπίνα.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας συλλέγουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να φτάσουν στον δράστη του διπλού εγκλήματος. Οι ενδείξεις που έχουν είναι πως ο δράστης και τα θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, πριν από περίπου 15 - 20 ημέρες, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε καταγγείλει πως αποπειράθηκαν να τον δολοφονήσουν σε άλλη επιχείρησή του στην περιοχή και τις Αρχές εκτιμούν πως τα ίδια άτομα βρίσκονται πίσω από το διπλό έγκλημα.

Το κάμπινγκ που έγινε το διπλό φονικό είναι σε λειτουργία και φιλοξενεί αρκετό κόσμο αυτή την περίοδο.

Πηγή: skai.gr

