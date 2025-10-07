Λογαριασμός
Εξάρθρωση κυκλώματος που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες - 170 προσαγωγές και 12 συλλήψεις

Για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν στην οικονομική - εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών - Κατασχέθηκαν χρήματα και ναρκωτικά

Αστυνομία

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα (7/10) επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν στην οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 170 προσαγωγές, 6 συλλήψεις μελών μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό καθώς και 6 συλλήψεις λοιπών ατόμων για άλλα αδικήματα από περιοχές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Βοιωτίας και Άργους.

Παράλληλα, μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

