Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα (7/10) επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν στην οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 170 προσαγωγές, 6 συλλήψεις μελών μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό καθώς και 6 συλλήψεις λοιπών ατόμων για άλλα αδικήματα από περιοχές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Βοιωτίας και Άργους.

Παράλληλα, μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Πηγή: skai.gr

