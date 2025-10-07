Στα χέρια πιάστηκαν νεαροί το βράδυ του Σαββάτου μέσα σε σινεμά στου Ρέντη. Μετά το τέλος μιας ταινίας ομάδα νεαρών, που σύμφωνα με μαρτυρίες είχαν ενοχλήσει με τη φασαρία τους κατά τη διάρκεια της προβολής, ήρθε στα χέρια με μεγαλύτερα άτομα μέσα στην αίθουσα.

Οι υπόλοιποι θεατές προσπάθησαν αρχικά να ηρεμήσουν τα πνεύματα, όμως μόλις ολοκληρώθηκε η ταινία, οι δύο ομάδες συνεπλάκησαν βίαια, ενώ αρκετοί παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να χωρίσουν τους συμπλεκόμενους.

Σύμφωνα μάλιστα με την ΕΡΤ, η ένταση δεν περιορίστηκε μέσα στο σινεμά, καθώς η... σύρραξη συνεχίστηκε και εκτός της αίθουσας. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, οι νεαροί κρατούσαν ακόμη και δύο τούβλα, με τα οποία φέρεται να επιχείρησαν να επιτεθούν στους άλλους.

Ευτυχώς, το επεισόδιο δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις και όλοι αποχώρησαν.

Πηγή: skai.gr

