ΕΔΕ για το αλλεργικό επεισόδιο που υπέστη 22χρονη στο νοσοκομείο «Αττικόν»

Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης καθώς κατατέθηκε μήνυση από τον πατέρα της 22χρονης ενώ χορηγήθηκε παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση

Νοσοκομείο «Αττικόν» για το αλλεργικό επεισόδιο σε 22χρονη

Τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης ανακοίνωσε η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» μετά από αλλεργικό επεισόδιο που υπέστη 22χρονη. 

Σύμφωνα με το νοσοκομείο, στην κοπέλα χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή χωρίς ιατρική ένδειξη. 

Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης καθώς κατατέθηκε μήνυση από τον πατέρα της 22χρονης ενώ χορηγήθηκε παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση.

Η ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου για το συμβάν

«Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρας 21:00΄, χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του Νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της.

Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.

Ο Διοικητής του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Σπυρίδων Αποστολόπουλος»

