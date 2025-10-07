Νοσοκομείο «Αττικόν» για το αλλεργικό επεισόδιο σε 22χρονη

Τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης ανακοίνωσε η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» μετά από αλλεργικό επεισόδιο που υπέστη 22χρονη.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο, στην κοπέλα χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή χωρίς ιατρική ένδειξη.

Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης καθώς κατατέθηκε μήνυση από τον πατέρα της 22χρονης ενώ χορηγήθηκε παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση.



Η ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου για το συμβάν

«Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρας 21:00΄, χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του Νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της.

Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.

Ο Διοικητής του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Σπυρίδων Αποστολόπουλος»

Πηγή: skai.gr

