Προπονητής κωπηλασίας καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε κάθειρξη 6,5 ετών για σεξουαλικές πράξεις που τέλεσε με 16χρονη αθλήτριά του.

Κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια (κακούργημα) και προσβολή αιδούς ανηλίκου (πλημμέλημα). Με την ίδια απόφαση οι δικαστές, τακτικοί και λαϊκοί, τον αθώωσαν για την πράξη του βιασμού (έκριναν ότι οι γενετήσιες πράξεις έγιναν με τη συναίνεση της παθούσας ή δεν εκδηλώθηκε αντίθεση από την ίδια), όπως επίσης για επίμονη παρακολούθηση της ανήλικης (με το σκεπτικό ότι η συμπεριφορά του ήταν μεν ενοχλητική, αλλά όχι σε βαθμό που να προκαλεί τρόμο και ανησυχία).

Στον 41 ετών κατηγορούμενο χορηγήθηκε, κατά πλειοψηφία, το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ενώ η έφεση αποφασίστηκε να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής υπό τους εξής όρους: καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 20.000 ευρώ, εμφάνιση δύο φορές τον μήνα στο Tμήμα Aσφαλείας του τόπου διαμονής, απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με την παθούσα.

Η υπόθεση πήρε το δρόμο της Δικαιοσύνης ύστερα από μήνυση που κατέθεσαν οι γονείς της αθλήτριας, όταν αυτή βρήκε το θάρρος να τους εξομολογηθεί όσα βίωνε. Οι καταγγελλόμενες πράξεις, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνέβησαν εντός του 2022, όταν η παθούσα ήταν 16 ετών.

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών και κράτησε πάνω από δύο μήνες. Η αθλήτρια εμφανίστηκε ενώπιον των δικαστών επαναλαμβάνοντας όσα συνέβαιναν στο περιθώριο των προπονήσεων και των αγώνων.

Από την πλευρά του ο 41 ετών προπονητής - που απομακρύνθηκε μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης από τον κωπηλατικό σύλλογο- αρνήθηκε στην απολογία του όσα του καταλογίζει το κατηγορητήριο και μεταξύ άλλων φέρεται να ισχυρίστηκε ότι υπήρξε θύμα σκευωρίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

