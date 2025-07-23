Σε ύφεση η φωτιά στην Κορινθία - Εκκενώθηκαν περιοχές, ζημιές σε σπίτια - Δύο συλλήψεις (Βίντεο)

Σε ύφεση βρίσκεται αυτή την ώρα η πυρκαγιά που ξέσπασε τις μεσημεριανές ώρες χθες σε δασική έκταση στον Φενεό Κορινθίας. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Οι δυνάμεις κατάσβεσης ενισχύθηκαν περαιτέρω το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο βρίσκονται 218 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντο, 68 οχήματα, ομάδα Σ.μη.Ε.Α και εθελοντές, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 27 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 15 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα εκ των οποίων δύο για τον συντονισμό τους.

Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15.15 σε δασική έκταση, σε απόκρημνα και δύσβατα σημεία με πυκνή βλάστηση, γεγονός που δυσχέραινε το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, ωστόσο η εξασθένιση των ανέμων έχει συμβάλλει στη βελτίωση της εικόνας της φωτιάς.

O αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας δήλωσε νωρίτερα ότι η φωτιά ξεκίνησε πίσω από την τοπική κοινότητα Μοσιάς, 50 χιλιόμετρα από το Κιάτο, σε δύσβατη περιοχή, την οποία τα μηχανήματα έργου προσέγγισαν με δυσκολία. «Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε ένα πανέμορφο τοπίο, με πεύκα και έλατα, σε υψόμετρο 1.000 μέτρων», πρόσθεσε. Ο πυκνός καπνός από τη μεγάλη φωτιά στον Φενεό «σκέπασε» τον ουρανό της Αργολίδας.

Ζημιές σε σπίτια

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, στην περιοχή της Καστανιάς, 10 εγκαταλελειμμένα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ενώ σε 5 κατοικήσιμα έχουν προκληθεί ζημιές στις στέγες, ωστόσο ο τελικός απολογισμός θα πραγματοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης

Μπαράζ μηνυμάτων 112

Διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να απομακρυνθούν από τους οικισμούς Κιόνια, Στυμφαλία, Μάτσιζα, Καρτέρι, Δροσοπηγή, Καστανιά και Λαύκα.

Συνελήφθησαν δύο άνδρες για εμπρησμό από αμέλεια

Παράλληλα για την πυρκαγιά στο Φενεό Κορινθίας οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 2 ανδρών - ενώ είχε προηγηθεί η προσαγωγή των υπόπτων από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σε συνεργασία με τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Κορίνθου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σε συνεργασία με τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Κορίνθου προχώρησαν στην σύλληψη των δύο ανδρών για εμπρησμό από αμέλεια σε δασική έκταση στην περιοχή του Φενεού κατά τη διαδικασία θερμών εργασιών με τροχό και ηλεκτροσυγκόλληση.

41 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 41 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Από αυτές, 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Σημειώνεται ότι υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση Ήμερος Τόπος στον Ασπρόπυργο. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

