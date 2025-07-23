Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν και σήμερα με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 °C σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι υψηλότερες θερμοκρασίες της επικράτειας σημειώθηκαν στη Μακεδονία και Θράκη, στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο και στην Ανατολική Στερεά, όπου πλησίασαν τους 42-43 °C.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε χάρτη του meteo.gr/ Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 °C σε 310 από τους 551 ενεργούς σταθμούς, τους 40 °C σε 78 σταθμούς και τους 42 °C σε 5 σταθμούς. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση μέγιστη θερμοκρασία (36.8 °C) ήταν κατά 0.4 °C χαμηλότερη από της Τρίτης 22/07 (37.2°C).

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Οι λευκοί κύκλοι υποδηλώνουν τους σταθμούς όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 °C.

Δείτε χάρτη:

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

