Πλησίασε τους 43 °C η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες της επικράτειας σημειώθηκαν στη Μακεδονία και Θράκη, στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο και στην Ανατολική Στερεά

Άτομο σε σιντριβάνι ζέστης

Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν και σήμερα  με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 °C σε πολλές περιοχές της χώρας. 

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι υψηλότερες θερμοκρασίες της επικράτειας σημειώθηκαν στη Μακεδονία και Θράκη, στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο και στην Ανατολική Στερεά, όπου πλησίασαν τους 42-43 °C.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε χάρτη του meteo.gr/ Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 °C σε 310 από τους 551 ενεργούς σταθμούς, τους 40 °C σε 78 σταθμούς και τους 42 °C σε 5 σταθμούς. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση μέγιστη θερμοκρασία (36.8 °C) ήταν κατά 0.4 °C χαμηλότερη από της Τρίτης 22/07 (37.2°C).

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Οι λευκοί κύκλοι υποδηλώνουν τους σταθμούς όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 °C.

Δείτε χάρτη:

Χάρτης θερμοκρασιών Ελλάδας

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

