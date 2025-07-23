Μενίδι: Λεωφορείο έπεσε σε κολώνα δίπλα σε ψησταριά

Ένα λεωφορείο έπεσε σε κολώνα στο Μενίδι το απόγευμα της Τετάρτης. Το λεωφορείο, πιθανότατα χωρίς οδηγό, κύλησε και προσέκρουσε σε ταβέρνα που βρίσκεται επί της λεωφόρου Δημοκρατίας. Το λεωφορείο, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν σταθμευμένο, λύθηκε το χειρόφρενο και έπεσε σε κολόνα δίπλα από ψησταριά στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Αγίας Άννης.

Αμέσως μετά το συμβάν περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Πηγή: skai.gr

