«Ο μικρός Άγγελος είναι ήρωας» ανέφερε σε δηλώσεις του ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, κ. Χαλκιαδάκης, γνωστοποιώντας ότι ήδη ξεκίνησαν τα προβλεπόμενα από τα σχετικά πρωτόκολλα τεστ, προκειμένου να φανεί αν ο 3χρονος που κακοποιήθηκε βαριά και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, από την περασμένη Κυριακή, έχει ή όχι εγκεφαλική λειτουργία.

«Εύχομαι τα τεστ να βγουν αρνητικά και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για να τον αποσωληνώσουμε και να τον αποδώσουμε στην κοινωνία, ακόμη και με τα όποια προβλήματα θα υπάρχουν» είπε ο κ. Χαλκιαδάκης, επισημαίνοντας ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα για το αν το παιδί έχει εγκεφαλική λειτουργία.

«Εάν υπάρξουν σημάδια εγκεφαλικής λειτουργίας, θα συνεχιστεί η προσπάθεια ανάνηψης του Άγγελου. Εάν όχι, πάει να πει ότι το παιδί είναι κλινικά νεκρό, οπότε οποιαδήποτε προσπάθεια περιττεύει» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χαλκιαδάκης.

Όπως έκανε γνωστό ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, η γιαγιά του παιδιού βρίσκεται συνεχώς στο νοσοκομείο και ενημερώνεται για την κατάστασή του, ενώ λαμβάνει βοήθεια από την κοινωνική υπηρεσία και τη διοίκηση.

Αυτό πάντως που πρόσθεσε ο κ. Χαλκιαδάκης ήταν η συγκινητική ανταπόκριση από όλο τον κόσμο, για βοήθεια και στήριξη του παιδιού.

«Λαμβάνουμε μηνύματα από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Υπάρχουν άνθρωποι πρόθυμοι να βοηθήσουν όπως μπορούν, ακόμη και να υιοθετήσουν το παιδί» κατέληξε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

