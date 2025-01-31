ΔΣΑ για δηλώσεις πολιτικών για Τέμπη: Εκτίθενται ανεπανόρθωτα όσοι επιχειρούν τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης

Με αφορμή δηλώσεις πολιτικών προσώπων που, όπως αναφέρουν οι δικηγόροι, τους «στοχοποιούν» για τον τρόπο άσκησης του υπερασπιστικού τους έργου στην υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«1. Ο δικηγόρος, ως συλλειτουργός της Δικαιοσύνης, υπηρετεί το συμφέρον τόσο της Δικαιοσύνης όσο και των προσώπων, των οποίων τα δικαιώματα και τις ελευθερίες έχει κληθεί να διεκδικήσει και υπερασπίσει, σύμφωνα με τους κείμενους νόμους και τη δικηγορική δεοντολογία.

2. Ο σεβασμός στο λειτούργημα του δικηγόρου αποτελεί βασική προϋπόθεση για το Κράτος Δικαίου και τη Δημοκρατία. Εκτίθενται ανεπανόρθωτα όσοι επιχειρούν τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης, προσπαθώντας να αποδώσουν ταπεινά κίνητρα στους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, και δη των οικογενειών των θυμάτων, ώστε να λοιδορηθεί η άσκηση του λειτουργήματός τους. Εμείς, απλά, τους πληροφορούμε ότι ο ποινικός χαρακτήρας μιας αδικοπρακτικής συμπεριφοράς ως έγκλημα ή δυστύχημα ουδεμία επιρροή ασκεί στην επιδίκαση αποζημιώσεων λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης.

3. Οποιαδήποτε προσπάθεια παρέμβασης στο έργο της Δικαιοσύνης αλλά και των πληρεξουσίων δικηγόρων είναι απερίφραστα καταδικαστέα.

4. Υπενθυμίζουμε ότι η Ολομέλεια και Δικηγορικοί Σύλλογοι έχουν δηλώσει από την πρώτη στιγμή παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της θεσμικής τους αποστολής στη συγκεκριμένη δίκη, χωρίς κανένα οικονομικό όφελος και θα συνδράμουν με κάθε τρόπο και κόστος στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και στην απόδοση των όποιων ευθυνών. Όσο και αν αυτό ενοχλεί κάποιους.

5. Η πλήρης διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών η απόδοση ευθυνών, όπου ανήκουν, και εν τέλει η απόδοση δικαιοσύνης, αποτελεί κοινό αίτημα όλων των πολιτών και χρέος όλων μας έναντι των νεκρών, των οικογενειών τους, των γενιών που έρχονται και ωσαύτως της κοινωνίας συνολικά. Κανένα ερώτημα δεν πρέπει να μείνει αναπάντητο»

Πηγή: skai.gr

