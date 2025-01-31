Συνελήφθη χθες το πρωί στην Αθήνα, μια αλλοδαπή, η οποία κατηγορείται ότι προέβαινε σε δημοπράτηση - πώληση αρχαίων αντικειμένων, μέσω ομάδας σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.

Η διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, οι οποίοι αξιοποιώντας σχετικά πληροφορίες του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού, κατάφεραν αρχικά να ταυτοποιήσουν και στη συνέχεια να εντοπίσουν την κατηγορούμενη σε περιοχή της Αθήνας.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, από την έρευνα προέκυψε ότι η κατηγορούμενη διέθετε τις αρχαιότητες προς πώληση σε χώρες του εξωτερικού και συγκεκριμένα σε Αγγλία, Καναδά, Αυστραλία, Ιταλία και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Κατά τη σωματική έρευνα που διενεργήθηκε, βρέθηκε, μεταξύ άλλων, να κατέχει πήλινα τμήματα (βάσης, σώματος, μικκύλου) αγγείων, πήλινο χείλος και λαιμό αγγείου, τμήμα πήλινου αντικειμένου με ανθεμωτή διακόσμηση, πήλινο τμήμα βάσης εφυαλωμένο, τμήμα κεφαλής αγαλματιδίου γυναικείας μορφής, τμήμα αγαλματιδίου ανδρικής μορφής με τετράγωνη βάση, καθώς και μία ατζέντα.

Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής αρχής βρέθηκαν και κατασχέθηκε:

* τμήματα πήλινης λαβής με ίχνη μελανού επιχρίσματος,

* τμήματα πήλινης λαβής,

* πήλινο τμήμα χείλους αγγείου,

* τμήμα πήλινης λαβής με δακτυλικό αποτύπωμα,

* κομβίο πήλινου πώματος,

* τμήμα πιθανώς υφαντικού βάρους (σφονδυλίου),

* πήλινο τμήμα χείλους ανοιχτού αγγείου (σώζει ίχνη μελανού επιχρίσματος),

* τμήμα αγαλματίου σατύρου,

* γύψινη γλαύκα,

* γύψινο τμήμα μικρού αγαλματιδίου και

* τμήμα γύψινου αντικειμένου με φυτική διακόσμηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.