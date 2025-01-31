Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό, από τον κόμβο Κηφισίας προς τον κόμβο Μεταμόρφωσης, λόγω πτώσης χωματουργικών υλικών στο οδόστρωμα,

Στα μέσα Ιανουαρίου προκλήθηκε μεγάλο μποτιλιάρισμα όταν έπεσαν από το φορτηγό χώματα σε όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας. Τότε ο οδηγός συνελήφθη για αδικήματα σχετικά με την ασφάλεια συγκοινωνιών και την παρακώλυση συγκοινωνιών.

