Πλήρη αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου για τους δημοσίους υπαλλήλους ώστε να επισπεύσουν οι διαδικασίες, διεύρυνση των πειθαρχικών παραπτωμάτων και πολλές ακόμη αλλαγές φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο «Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σύσταση Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και λοιπές διατάξεις».

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί αύριο προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. «Η επιτάχυνση και η απλούστευση της διαδικασίας απονομής πειθαρχικής δικαιοσύνης, όπως και η αντιστοίχιση των ποινών με την κοινωνική πραγματικότητα συνιστούν τον πυρήνα της νομοθετικής πρωτοβουλίας του υπουργείου Εσωτερικών», δήλωσε η αρμόδια υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη σε σχέση με τις διατάξεις του.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση νέου πειθαρχικού οργάνου, του «Πειθαρχικού Συμβουλίου Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα» με τη συμμετοχή λειτουργών από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο αντικαθιστά τα υφιστάμενα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πειθαρχικά συμβούλια ανθρώπινου δυναμικού και θα είναι αρμόδιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους υπαλλήλους του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Το όργανο αποτελείται από 60 μέλη λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οποίοι συνεδριάζουν σε κλιμάκια τριμελούς ή πενταμελούς σύνθεσης και κατά τη διάρκεια της θητείας τους απαλλάσσονται από κάθε άλλη υπηρεσία, ώστε να εξασφαλιστεί η γρήγορη εξέταση των υποθέσεων. Επίσης, προβλέπεται ότι η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική ή άλλη δίκη και η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής διαδικασίας, εφόσον προβλέπεται ο υπάλληλος να τεθεί σε αργία ή αναστολή άσκησης καθηκόντων, καταβάλλεται το ήμισυ των αποδοχών του. Εφόσον αθωωθεί, του καταβάλλεται το σύνολο των χρημάτων που έχουν παρακρατηθεί. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η διεύρυνση πειθαρχικών παραπτωμάτων και κυρίως για πρώτη φορά θεσπίζεται ως πειθαρχικό παράπτωμα η άρνηση υπαλλήλου να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί στη διαδικασία αξιολόγησης είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος.

