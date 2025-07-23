Η Ελλάδα σχεδιάζει να συγχωνεύσει εκατοντάδες μικρές εταιρείες ύδρευσης, καθώς η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την επιδεινούμενη ξηρασία που έχει φέρει τις δεξαμενές που τροφοδοτούν την Αθήνα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών, αναφέρει σε σημερινό του δημοσίευμά του πρακτορείο Bloomberg. Περισσότερες από 700 επιχειρήσεις ύδρευσης, που ελέγχονται κυρίως από δήμους, θα συγχωνευθούν σε τρεις για να βελτιωθεί η διαχείριση του σημαντικού αυτού πόρου, δήλωσε στο διεθνές πρακτορείο πηγή με γνώση του σχεδίου. Οι υφιστάμενες εταιρείες για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη - η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ - θα επεκτείνουν την κάλυψή τους, ενώ ένας τρίτος φορέας θα αναλάβει την ευθύνη για την υπόλοιπη χώρα, δήλωσε η πηγή που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς το σχέδιο δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Ταυτόχρονα, προσθέτει το Bloomberg, η κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα νέο ταμείο που θα συμβάλει στη χρηματοδότηση φραγμάτων, μονάδων αφαλάτωσης και άλλων επενδύσεων για τη διασφάλιση της ασφάλειας του νερού, δήλωσε η ίδια. Η Αττική και η Κρήτη θα αποκτήσουν καθεστώς λειψυδρίας, ώστε να επιταχυνθούν τα νέα έργα, είπε η πηγή.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ανέφερε στο Bloomberg ότι θα προεδρεύσει σε συνάντηση την Τετάρτη για να συζητηθεί το εθνικό σχέδιο για το νερό.

Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο, αυτή η σειρά μέτρων έρχεται καθώς η Ελλάδα βιώνει ένα κύμα καύσωνα που ανεβάζει τη θερμοκρασία στην ηπειρωτική χώρα έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου αυτή την εβδομάδα. Τα αποθέματα νερού για τα 4,4 εκατ. άτομα στην πρωτεύουσα και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής έχουν μειωθεί για τρία συνεχόμενα χρόνια λόγω της ζέστης και των χαμηλών βροχοπτώσεων.

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο, ενώ οι χώρες γύρω από τη Μεσόγειο συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών που κινδυνεύουν περισσότερο από την ξηρασία. Το γεγονός αυτό απειλεί τον τουρισμό και τον αγροτικό τομέα της Ελλάδας, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων των πλημμυρών λόγω ισχυρών καταιγίδων, επιβαρύνουν τις παλαιές υποδομές της χώρας, προσθε΄τει το Bloomberg.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1.327 έργα ύδρευσης στην Ελλάδα, τα οποία απαιτούν επενδύσεις άνω των 5 δισ. ευρώ, δήλωσε η πηγή που μίλησε στο Bloomberg. Από το 2019, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 278 έργα διαχείρισης υδάτων ύψους 356,4 εκατ. ευρώ, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Οι τρεις εταιρείες ύδρευσης θα παραμείνουν υπό κρατικό έλεγχο, αλλά η κυβέρνηση σχεδιάζει να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές, τόνισε ακόμη η πηγή ενώ πρόσθεσε ότι οι διαδικασίες πρόσληψης θα εξορθολογιστούν, ενώ η κυβέρνηση θέλει να προσελκύσει διευθυντικά στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα.

Το τελικό σχέδιο δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί και οι προτάσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν, καταλήγει το Bloomberg.

