Στην Κύπρο κατέπλευσε το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς τουρίστες, στους οποίους φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές στη Σύρο δεν επέτρεψαν να επιβιβαστούν χτες, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα.

Περίπου 1.600 Ισραηλινοί επιβάτες επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο Crown Iris. Όταν έφτασαν στο λιμάνι της Σύρου, από το λιμάνι της Ρόδου, περισσότεροι από 300 διαδηλωτές κατέστησαν σαφές ότι δεν ήταν ευπρόσδεκτοι στο νησί και δεν τους επιτράπηκε να αποβιβαστούν λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό με επιγραφή Stop the Genocide (Σταματήστε τη γενοκτονία) καθώς και παλαιστινιακές σημαίες.

«Ως κάτοικοι της Σύρου, αλλά περισσότερο ως άνθρωποι, αναλαμβάνουμε δράση που ελπίζουμε ότι θα συμβάλει στο να σταματήσει αυτή η καταστροφή από τον γενοκτονικό πόλεμο που λαμβάνει χώρα στη γειτονιά μας», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι διαδηλωτές.

Όπως αναφέρει ο Guardian, κάποιοι από τους Ισραηλινούς αντέδρασαν υψώνοντας ισραηλινές σημαίες και φωνάζοντας πατριωτικά συνθήματα.

Για το περιστατικό υπήρξε και παρέμβαση του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ και επικοινωνία ανάμεσα στους δύο υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, Γιώργο Γεραπετρίτη και Γκίντεον Σάαρ.

Επιβεβαιώνοντας το περιστατικό, η Mano Maritime, η ισραηλινή ναυτιλιακή εταιρεία που διαχειρίζεται το κρουαζιερόπλοιο, δήλωσε: «Το πλοίο έφτασε στη Σύρο και εκεί συνάντησε μια διαδήλωση φιλοπαλαιστινίων με αποτέλεσμα οι επιβάτες να εγκλωβιστούν χωρίς να έχουν άδεια αποβίβασης».

Israrli Foreign Minister Gideon Sa'ar recently spoke with Greek Foreign Minister Giorgos Gerapetritis and requested his intervention to resolve the issue of the ship's detention in Greece. https://t.co/dlrAV9vZIz — Amichai Stein (@AmichaiStein1) July 22, 2025

Όπως σχολιάζει ο Guardian, αν και η διαμαρτυρία ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς ή συλλήψεις, το επεισόδιο ανέδειξε την αυξανόμενη ανησυχία που υπάρχει στην Ελλάδα για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα. Τα αντι-ισραηλινά γκράφιτι έχουν πολλαπλασιαστεί σε όλη τη χώρα, όπως και οι εκδηλώσεις υποστήριξης των Παλαιστινίων, αναφέρει το άρθρο.

Πηγή: skai.gr

