Αδιευκρίνιστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια του θανάτου 41χρονου αλλοδαπού ναυτικού, που εντοπίστηκε χωρίς της αισθήσεις του σε φορτηγό πλοίο υπό ελληνική σημαία στο λιμάνι του Λαυρίου.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκε η παραλαβή του από πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος και η άμεση μεταφορά του στο λιμάνι.

Εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλα, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.