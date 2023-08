Έρχεται η καθολική εφαρμογή της στοχοθεσίας σε όλο το Δημόσιο - Τι ισχύει για το μπόνους παραγωγικότητας Ελλάδα 08:17, 27.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στο πεδίο εφαρμογής του σχετικού νόμου που ψηφίστηκε το 2022 εμπίπτουν περίπου 1.400 φορείς του δημοσίου