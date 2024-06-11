Με δεδομένες τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, ο δήμος Αθηναίων ζητά από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να μην βγάζουν τα απορρίμματά τους στους κάδους μεταξύ των ωρών 11 π.μ. και 5 μ.μ.,

Η αποκομιδή θα πραγματοποιείται μόνο τις πρωινές και νυκτερινές ώρες, αφού βάσει εγκυκλίων κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση των προγραμμάτων και στις επτά (7) Δημοτικές Κοινότητες κατά τη διάρκεια δυσμενών συνθηκών καύσωνα.

Πηγή: skai.gr

