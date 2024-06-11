Ομόφωνα αθώο έκρινε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον σκηνοθέτη Κώστα Κωστόπουλο, που κάθισε στο εδώλιο μετά από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του στο πλαίσιο του ελληνικού meToo η ηθοποιός Έλενα Αθανασοπούλου, για βιασμό που ισχυρίζεται ότι υπέστη το 2010.

Το δικαστήριο αποδέχθηκε την εισαγγελική πρόταση που είχε ζητήσει την αθώωση του σκηνοθέτη, εκφράζοντας «σοβαρές αμφιβολίες» αν ισχύουν όσα κατήγγειλε η μηνύτρια.

Παρόντες στην δικαστική αίθουσα ήταν αρκετοί φίλοι και συνεργάτες του κατηγορούμενου, οι οποίοι υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα την ετυμηγορία των δικαστών.

Από την πλευρά της ηθοποιού η απόφαση προκάλεσε εκνευρισμό, με συγγενικό της πρόσωπο να φωνάζει προς τους δικαστές: «Αίσχος! Δεν λυπάστε τα 14χρονα;».

Ο σκηνοθέτης από την αρχή είχε ισχυριστεί πως η ηθοποιός ψεύδεται και πως όσα συνέβησαν μεταξύ τους το επίμαχο βράδυ, πριν δέκα χρόνια, είχαν γίνει με επιθυμία και των δύο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

