Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μαυροβούνι Βοιωτίας. Δεν απειλούνται σπίτια.

Επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στην περιοχή Μαυροβούνι Βοιωτίας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 11, 2024

Πηγή: skai.gr

