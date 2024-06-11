Λογαριασμός
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μαυροβούνι Βοιωτίας

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μαυροβούνι Βοιωτίας

UPDATE: 18:46
Πυρκαγιά

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μαυροβούνι Βοιωτίας. Δεν απειλούνται σπίτια.

Επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

